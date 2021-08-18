4歲男童「沒錢買糖」放火燒全家！　爺爺求情：孩子還小不懂事

▲4歲男童放火燒掉家裡，事後大人還幫忙求情。（圖／翻攝自「sanook」）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國東部孟武里南（Mueang Buriram）日前發生一起縱火案件，一棟單層的混凝土房屋發生火災，家中所有電器家具全毀，原因竟然是因為一名4歲的男童怨恨祖父不馬上給他錢買糖果，於是放火燒全家洩憤。儘管家中所有財產全部燒焦成炭，爺爺還不斷向警察替男童求情，表示是男童不懂事。

綜合泰國媒體報導，武里南府一處村莊12日發生火災，警消獲報後立刻趕往現場，附近居民提早一步到現場救火，雖然後來很快撲滅火勢，但家中值錢的電器家具已經燒毀。

▲▼男童拿炭火到床上燒，爺爺知道後仍不願意處罰他。（圖／翻攝自「sanook」）

現年70歲的屋主爺爺向警方供稱，當時家中有一個行動不便的女兒和一對兄弟，分別是4歲和7歲。事發前男童跟他要錢買糖果，但他因為手上沒錢，所以要兩孫子在家裡等著，自己騎腳踏車去找在村中工作的妻子，拿到20元泰銖後再返家回來交給孫子。

兩孫子拿到錢後就開心跑出去買糖果了，但爺爺很快發現房子裡飄出濃煙，走進去才看到裡面已經失火，只好趕緊抱著女兒逃出門，並叫來鄰居幫忙滅火，但等到警消也到來撲滅火勢後，屋內已經是焦黑一片。後來他發現家中失火的原因，竟然是4歲小孫子把炭爐裡的柴火拿出來，再放到床上任其燃燒。

爺爺知道小孫子是因為要錢卻沒有馬上拿到錢而不滿，才會縱火燒房子，「但我不想罵孫子，他年紀還小，只是天真犯下的錯。」警方表示不論縱火人的年紀大小，事情非常嚴重，目前整起案件仍在調查中，警方也警告家長必須更加嚴格管教孫子，避免類似事件再次發生。