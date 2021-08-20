「檢察官自己人專幫討債」　假名媛扮司法黃牛詐地主70萬

▲王姓女子常po出名人合照、名牌奢侈品顯示人脈關係，卻涉嫌當司法黃牛詐騙地主遭起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

南投王姓女子聽說台北士林有個大地主，因為上億元的土地買賣問題，和酒店集團雲朗公司有官司，王女佯稱認識立委、議會副議長，可幫忙疏通，甚至誇口「承辦的檢察官是自己人，專幫被害人討債的」，大地主不疑有他，請朋友陸續匯款70萬元到王女母親帳戶，最後官司一敗塗地才知受騙，台北地檢署20日依詐欺罪起訴王女，另王母不起訴。

40多歲的王姓女子常在社群網站上po出與名人合照，還會秀出精品包等豪奢品，給人一種人面廣、身家背景不錯的印象，2018年間，她得知台北士林區林姓大地主，因為天山段10筆共515坪的土地賣給雲朗公司，但收不到尾款1億1442萬元，林姓地住憤而控告雲朗公司負責人涉嫌詐欺。

▲被害地主和友人為了討回上億元土地尾款，被騙走70萬元。（示意圖／取自免費圖庫）

王女見有機可趁，透過呂姓友人認識了林姓地主和陳姓訴訟關係人，並相約在台北青年公園旁的咖啡廳見面，王女宣稱和南投立委馬文君、南投縣議會副議長潘一全，可以幫忙疏通相關司法人員，但需要120萬元的活動費。

為了取信被害人，王女不但在眾人面前打電話給立委助理，佯裝已和立委取得默契，還透過通訊軟體聲稱，「承辦的檢察官是自己人，專幫被害人討債的」，林姓地主信以為真，開了2張遠期支票給王女，但是土地案卻在2018年8月由台北地檢署處分不起訴被告。

王女被要求別去兌現支票後，仍陸續以案子可以再議到高檢署、向法院聲請交付審判為由，向林姓地主索取活動費，林委託陳姓訴訟關係人分次轉帳20萬、50萬元到王女母親的戶頭後，卻接連接獲再議遭駁回、交付審判也敗訴的訊息，才知道遇到了司法黃牛受騙失財。

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