名嘴金恆煒開老婆車被追撞！暫停幾秒落跑挨告　結果出爐

▲知名政治評論員金恆煒，因駕駛妻子的車子發生車禍挨告獲緩起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北1名騎士去年騎車行經復興南路時，撞上前方變換車道的車輛而受傷，騎士提告過失傷害及肇事逃逸，警方調閱監視器查出車主是名嘴金恆煒的妻子，將金妻函送法辦，金恆煒得知後，趕緊坦承當時車子是他開的，並與騎士就過失傷害部分達成和解，但肇事逃逸屬於非告訴乃論，台北地檢署20日處分緩起訴1年，須繳國庫3萬元。

金恆煒曾是報社記者，擔任過台灣北社副社長、凱達格蘭學校校長，長年以政治評論員的身分，上各大媒體評論時事。2020年8月間，他開著老婆的車子行經大安高工前方的復興南路時，稍微向左偏移準備變換車道，結果被後方的機車騎士撞上。

當時金開車子再往前一小段路後，暫停幾秒鐘便離去，後方騎士人車倒地受傷，爬起來發現車子跑了而報警，警方調閱監視器，查出金車主是恆煒的妻子，金恆煒得知妻子成為肇事逃逸案的被告後，向承辦人員表示，如果是妻子的車子，應該都是他開的。

由於事故鑑定顯示金變換車道，以及騎士車速過快，都有肇事責任，而金暫停幾秒後沒有留在現場，涉嫌肇逃，檢察官考量金積極與機車騎士達成和解，獲得撤回過失傷害告訴，肇逃部分給予緩起訴處分。

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