丁怡銘牛肉麵案獲不起訴　侯漢廷怒批北檢「玩文字遊戲」幫脫罪

▲台北市議員侯漢廷。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院顧問丁怡銘去年在記者會指業者使用含萊克多巴胺的牛肉，被控違反食安法，日前獲不起處分。對此，新黨台北市議員侯漢廷20日表示，「吃過萊劑飼料」和「有萊劑殘留的牛肉」本就不同，批北檢是在玩文字遊戲為被告脫罪。

侯漢廷認為，這樣的結果是「不顧餐飲死活充滿算計的處分」。他表示，丁怡銘所稱之萊牛既然零檢出，當然也非萊肉，然而北檢卻稱丁怡銘言之萊牛，為「吃過萊劑飼料的牛」而非「有萊劑殘留的牛肉」。

侯漢廷比喻，這就如同指控某人「酒駕」、結果酒測值0，於是擴大解讀為「一輩子喝過酒再開車」都叫「酒駕」。他更質疑，若丁怡銘沒有造謠，為何蘇貞昌要親自道歉？為何綠營立委要大動作赴店請罪？大可繼續主張「萊牛是指吃萊劑飼料牛」，然而民進黨並無人如此主張，丁怡銘也未以此澄清。

侯漢廷諷刺，「北檢竟能生出他沒說過的話來為被告玩文字遊戲脫罪，我還以為這是律師的角色，想不到是北檢。」。

侯漢廷強調，原本他以為北檢僅主動幫丁怡銘脫罪，沒想到更直接進一步指控，皇家牛肉麵的牛肉，飼養中曾吃過萊劑，就是「萊牛」，如此一來，丁怡銘不僅沒造謠，還是說出了實話。他痛批，丁怡銘栽贓店家用萊牛、北檢再指控一次店家用萊牛，「對店家打擊何其巨大」。

▼侯漢廷怒批丁怡銘牛肉麵事件。（圖／翻攝侯漢廷臉書）