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丁怡銘「萊牛風波」不起訴！皇家傳承又中招：為何一再打擊我們？

▲丁怡銘3月間曾為萊牛失言風波到台北地檢署出庭說明。（圖／行政院提供）

▲丁怡銘3月間曾為萊牛失言風波到台北地檢署出庭說明。（圖／行政院提供）

記者閔文昱／綜合報導

行政院顧問丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，被告發違反《食安法》，為此請辭下台。檢察官調查後，13日依犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴，讓皇家傳承牛肉麵再度遭受質疑。對此，業者也發出聲明澄清，直言萊劑相關問題應由政府把關的，「為何一次又一次的打擊我們」。

皇家傳承牛肉麵19日在臉書貼出萊克多巴胺的陰性快篩證明，並表示，購買牛肉，皆會請廠商提供相關證明，「萊克多巴胺」零檢出是其中一樣，證明中並無牛隻「食用何種飼料」的證明，身為商家，一定符合國家規定及標準才會使用來烹煮及販售。

▲皇家傳承牛肉麵貼出萊克多巴胺的陰性快篩證明。（圖／翻攝自Facebook／皇家傳承牛肉麵）

▲皇家傳承牛肉麵貼出萊克多巴胺的陰性快篩證明。（圖／翻攝自Facebook／皇家傳承牛肉麵，點圖可放大）

皇家傳承指出，至於飼養過程中使用何種飼料，「身為商家的我們，絕非混淆支持愛護我們的顧客，「為何一次又一次的打擊我們，這不是政府必要的把關跟許可嗎？最近牛肉的價格跟去年同期比較，漲幅已超過六成，疫情已經讓我們小老百姓快撐不下去了，真的不能讓我們好好地煮好每一碗麵的純粹嗎？」

根據檢方不起訴指出，台北地檢勘查丁怡銘的發言前後文，並得知在2019年到2020年間，皇家傳承共有3家牛肉供應商，這三家公司也向上游廠商在台辦事處詢問，確認全部均有使用添加萊克多巴胺飼料飼養，販售給台灣地區牛隻於屠宰前24至48小時會停止餵食含添加萊克多巴胺的飼料，進口美國牛均符合殘留容許量。

▲▼丁怡銘不起訴，地檢證實皇家傳承所用牛肉供應商，使用含萊劑飼料，是在屠宰前24至48小時停用。（圖／翻攝不起訴書）

▲丁怡銘不起訴，地檢證實皇家傳承所用牛肉供應商，使用含萊劑飼料，是在屠宰前24至48小時停用。（圖／翻攝不起訴書，點圖可放大）

檢方認為，丁怡銘當時所說的萊牛是指，在飼養過程中曾使用含有萊克多巴胺飼料的牛隻，不是在說殘留超過我國法定標準萊克多巴胺的售品，因此依罪嫌不足，給予不起訴處分。

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