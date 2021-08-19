丁怡銘不起訴原因曝　地檢證實：皇家傳承牛肉使用含萊劑飼料

▲丁怡銘不起訴，地檢證實皇家傳承所用牛肉供應商，使用含萊劑飼料，是在屠宰前24至48小時停用。（圖／翻攝不起訴書，點圖可放大）



記者陶本和／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年指冠軍牛肉麵「皇家傳承」也是使用萊牛，掀起議論，甚至被告發違反食品安全衛生管理法等罪。不過，台北地檢勘查他的發言前後文，並詢問3家牛肉供應商，證實皇家傳承所用牛肉，在飼養過程確實使用含萊劑飼料，只是在屠宰前停用，以符合台灣檢驗標準。

去年底時，丁怡銘在記者會上指台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」使用含萊克多巴胺美牛，不過店家拿出「無萊劑」檢驗證明反擊，事後更驚動行政院長蘇貞昌帶著丁怡銘，親自登門道歉，丁怡銘當時也自行購買100份牛肉麵以表達歉意。

不過，丁怡銘的牛肉麵風波並未停歇，有人向警方檢舉他違反《食品安全衛生管理法》散播有關食品安全謠言或不實訊息的規定。

隨後，地檢則取得行政院當天記者會的影像檔案，還原當時狀況，當天記者詢問「台北市長柯文哲有意將美國進口的豬肉，標示飼養過程中，有無使用萊克多巴胺的飼料」；而丁怡銘回應表示，行政院針對殘留值定義標準，不會針對動物在飼養過程中吃了什麼，也舉台北冠軍牛肉麵為例。

因此，地檢傳了皇家傳承小老闆，在得知其2019年到2020年間，共有3家牛肉供應商，這三家公司也向上游廠商在台辦事處詢問，確認全部均有使用添加萊克多巴胺飼料飼養，販售給台灣地區牛隻於屠宰前24至48小時會停止餵食含添加萊克多巴胺的飼料，進口美國牛均符合殘留容許量。

丁怡銘到案時則表示，當時是針對媒體提問，是否在飼養過程中使用含萊劑的飼料，也必須標示的部分進行回答，除了重申行政院立場，也舉例台北冠軍牛肉麵就是用萊克多巴胺的美牛，並非「冠軍牛肉用含有萊克多巴胺的美牛」。

▼行政院前發言人丁怡銘。（資料照／行政院提供）

