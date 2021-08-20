有簽證卻逃不掉！阿富汗14歲少女奔機場「一陣槍聲」慘遭活活踩死

▲阿富汗喀布爾機場16日發生推擠事件，一名14歲少女慘遭踩踏致死。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／推特）

記者吳美依／綜合報導

阿富汗民兵組織塔利班重返執政後，民間湧現逃難。14歲少女拉瑪蒂（Marzia Rahmati）與家人取得簽證，計畫逃往鄰國塔吉克，但在首都喀布爾（Kabul）機場登機時，卻因槍響引發的踩踏事件而不幸喪命。家屬悲痛釋出遺體照片，希望國際關注當地局勢，她的阿姨更傷心表示，「全世界都背棄我們」。

《每日郵報》報導，拉瑪蒂16日與父母及弟妹抵達喀布爾機場，正要登機時，卻聽見一聲槍響，現場人群頓時驚慌失措，她在一片混亂中與家人走散，並被推擠摔倒在地，立刻遭受無情踐踏，被父親找到時，全身都是瘀傷並有內出血的情況，倒在地上奄奄一息，到院不久後宣告不治。

28歲阿姨艾哈麥蒂（Zakia Ahmadi）表示，全家人對此感到傷痛欲絕，但「我們希望人們知道，這裡現在究竟發生了什麼事情」。她說，「一個小女孩死了。因為全世界都背棄我們」。

塔利班官員19日匿名向《路透社》表示，自從15日以來，喀布爾機場的混亂釀成至少12人喪命；據悉，拉瑪蒂是其中最年輕的死者。他呼籲無法旅行的民眾早日回家，塔利班不想要傷害機場的任何一個人。

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