影／CNN記者賭命採訪！惹毛塔利班　遭AK-47步槍「對頭瞄準」畫面曝

記者王佩翊/編譯

塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾,19日正式宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國,當地民眾害怕遭受極端政權迫害,紛紛企圖逃離國境,然而卻有多名外籍的戰地記者願意為了呈現最真實的第一手消息,留在當地取材。CNN駐阿富汗女記者沃德(Clarissa Ward)日前與團隊在喀布爾機場外拍攝時,卻遭到塔利班武裝份子手持AK-47步槍對頭威脅,場面一觸即發。CNN公開相關畫面後,該名記者隨即被網友狂讚勇敢,並感謝她願意不顧危險替社會大眾傳遞真實消息。

根據CNN19日在YouTube公開的影片,女記者沃德與另一名工作人員18日前往喀布爾機場進行採訪報導,卻突然有手持AK-47步槍的塔利班武裝份子衝過來,要求她把臉徹底遮住,甚至告訴CNN的採訪團隊,如今阿富汗面臨混亂局面,美國也要負起一定責任。

沃德隨後試圖透過翻譯與武裝份子對話,但翻譯回話稱,對方不想跟她說話。沃德與採訪團隊也決定立即撤離,以免發生衝突。然而正當沃德與工作人員打算撤退返回車隊的路途上,卻突然湧入大量阿富汗民眾,他們紛紛向沃德出示證件,希望沃德能夠協助他們登機,或是告訴他們要從哪裡才能搭上飛機。

沃德根本幫不上忙,她同時提醒其中一名男性稱,「我怕那些武裝份子會來打你。」據悉,該名男子抱怨,自己原先在美軍基地工作,如今卻被獨留在阿富汗。不過由於採訪團隊吸引人群聚集,隨即引發塔利班士兵不滿,他們手持AK-47步槍衝進人群,甚至拿槍對準沃德的同事。直到採訪團隊告知已經獲得採訪許可後,武裝份子才放下手中武器,讓他們離開。

沃德對著攝影機表示,在這個地方每隔幾分鐘就能聽到槍聲,場面十分危險。她甚至親眼看到有武裝份子取下步槍的安全裝置衝進人群中。

Shots ring out behind @clarissaward - as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport.



"It's definitely chaotic, she says. "It's definitely dangerous." pic.twitter.com/3iNgULO0fO