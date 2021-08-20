阿富汗美軍武器落塔利班手！美憂「流入中俄」　考慮空襲炸毀

▲美國過去交給阿富汗的武器如今全落入塔利班手中，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著塔利班推翻阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的政權，並拿下阿富汗後，美國過去交給阿富汗政府軍的大批武器全都落入塔利班的手中。美國擔心這批武器可能會被塔利班用來對付人民，甚至落入對手手中，因此有可能會採取空襲方式，將武器摧毀。

綜合路透社與半島電視台報導，美國在2002年至2017年間，為阿富汗政府軍提供了價值約280億美元的槍支、火箭炮、夜視鏡、軍用無人機和208架的飛機。直到上個月，阿富汗國防部還在社交媒體上發布照片，秀出了美國交付給他們的7架全新直升機。

然而就在短短數週內，勢如破竹的塔利班就攻占了喀布爾，美軍的這些武器也就隨著阿富汗政權一同落到了塔利班的手中。消息人士透露，美國情報當局估計，塔利班拿下的武器可能含括了高機動性多用途輪式車輛（Humvee）等2000多輛裝甲車和UH-60黑鷹直升機、偵查攻擊直升機及掃描鷹無人機等40多架飛機。

美國擔心，這些武器會被塔利班用來對付平民，或交給極端主義組織伊斯蘭國（IS），甚至是美國的對手中俄，導致美國區域利益受損，因此拜登政府目前正考慮採取多種措施來摧毀武器。有美國官員指出，他們不排除會對直升機等大型設備及其降落機場進行空襲，不過由於美國目前仍未完成阿富汗的人員疏散，因此擔心此舉將激怒塔利班，導致滯留阿富汗的美國公民遭遷怒。

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