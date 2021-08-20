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【廣編】自信出擊不屑質疑！CLEAR淨ft.重量級網紅街舞挑戰　靠實力炸翻百萬網友

【廣編特輯】

CLEAR 淨（圖／業者提供）

圖、文／聯合利華提供

「深層淨化，遠離油頭油身體！」洗沐品牌CLEAR 淨ft.重量級知名網紅，挑戰夏日街舞極限！上線一個月就衝破百萬次觀看，網友留言好評狂讚，大讚「舞姿好美」、「旋律洗腦也太炸」。大聲說出「靠實力才自信」，鼓勵年輕族群活出自我，也令人聯想到剛結束的奧運賽事，來自台灣的年輕選手們自信無畏挑戰最高殿堂，「靠實力」讓世界為台灣喝采！

許凱皓在舞蹈界暱稱「Lockingjack」，在影片裡也展現充滿力與美的動作，在街頭塗鴉的元素牆前盡情舞動，有力踩踏著水花盡展男性自信。舞曲融合100%為男性打造的CLEAR 淨洗沐產品特色，簡單就能讓油脂髒污沒了蹤影，帥氣對鏡頭放電高喊「男士控油配方，打造無屑可擊的你」。

眾量級家寧則接下CLEAR 淨 #不屑質疑挑戰賽 邀約，放話自己已經有累積超過一萬小時的舞蹈實力，螢幕前的粉絲可別被曼妙舞姿給迷倒。果然音樂一起，一身勁裝打扮，露出小蠻腰的家寧展現帥氣風采，秀髮隨著節奏盡情舞動，舉手投足淨顯自信風采。影片中家寧也大方分享，呵護秀髮的秘訣在於使用CLEAR 淨法式鳶尾花香去屑洗髮乳，有感於驚人潔淨力，並打趣說：「本來一兩天洗一次頭，現在可以五天洗一次呢！」

以可愛和清純形象風靡萬千網友的Sandy & Mandy自信突破自我，酷炫螢光裝扮一改甜美形象，自信展現過人默契，舉手投足如出一輒讓網友驚呼，「是不是開掛同步」。Sandy& Mandy 透露，透過跳舞能更加了解自己，盡情展現自我，自信出擊無「屑」可擊，與CLEAR淨聯手打造完美自信。

CLEAR淨洗髮精此次新推出頭皮護理去屑洗髮精融合法式鳶尾花香及日式櫻花香，兩種全新香氛讓消費者有更完美的洗髮體驗，特別請國際調香師設計，像高級香水般有前中後調的香氣轉換，櫻花款更採用獨特鮮花萃取香芬技術洗後髮絲持續飄香48小時。

法式鳶尾花香以佛手柑、桂花、桃花為清新前調，引出鳶尾花、橙花、月季花的典雅氣息，最後以廣藿香、檀香、琥珀等較強烈的香氛作完美收尾，綻放出法國巴黎般的浪漫強烈味道；而日式櫻花香則以較清淡甜膩的氣息為基底，以黃金梨、黑醋栗、覆盆子為引，勾勒出櫻花、睡蓮、粉牡丹的芬芳，同樣以麝香、檀香、琥珀作結，層層香味環繞，彷彿置身日本賞櫻般甜美浪漫。

不僅香氛全面升級，最為消費者稱道的強效去屑控油功效也沒落下，以維他命B3強韌頭皮保護層，氨基酸為頭皮補水保濕；搭配三重淨屑技術，強調深層潔淨頭皮、提升頭皮防護力、從源頭有效抗屑，以自信成為頭皮潔淨的第一品牌。

如同推出的新產品般，CLEAR淨以自信喊出「我靠實力香」宣言，邀請網紅合作透過自信展現，讓時下年輕人不再懷疑自己，只要實力夠嗆，就能不畏懼他人眼光，自信追求想要的生活。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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