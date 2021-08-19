博恩推出1:1美尻飛機杯　阿滴留17個問號！網驚呆：怎翻模？

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber博恩主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅，18日透過臉書公布將發售新商品「博恩の美尻」，也就是飛機杯，震驚許多網友。YouTuber阿滴留下17個問號表達疑惑，台大電機系教授葉丙成也留言表示，「確定是真人翻模？怎麼翻的？博恩也真是辛苦啊。」

▲薩泰爾娛樂宣布推出博恩的美尻飛機杯。（圖／翻攝自Facebook／薩泰爾娛樂，下同）

薩泰爾娛樂18日在臉書PO出公告，表示今年有位女粉絲在《雙聲道BliveT》演出時，當著現場4000名觀眾的面前喊出「我想用你的飛機杯」，先不管這位女粉絲究竟要怎麼使用，因為這一句話，博恩真的做出來了，而且號稱是1：1真人翻模重現「博恩の美尻」。博恩也在自己的臉書轉分享這篇貼文並表示，「其實不用想得那麼情色，就是1：1的人形公仔但還沒做完而已。」

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雖然不知道博恩究竟是認真的還是開玩笑，但薩泰爾娛樂不僅公布宣傳圖片，外包裝上寫有「菊」、「即使是奴隸也渴望被抱抱」等標語，還說產品可在19日中午開始預購。消息傳開後在網路上掀起熱烈討論，阿滴在YouTube影片下方留下一長串問號「?????????????????」，台大電機系教授葉丙成也在臉書留言表示，「確定是真人翻模？怎麼翻的？博恩也真是辛苦啊。」

其他網友紛紛跟著留言調侃，「我以為今天是愚人節」、「認真的？」、「等一下，那個觀眾不是女的嗎？」、「要怎麼證明這是翻模做出來的」、「臉書為什麼沒有問號可以按」、「太會消費自己了」。

▼台大教授葉丙成留言感嘆博恩真辛苦。

▼阿滴的留言則是一串問號。（圖／翻攝自YouTube／Stand up, Brian! 博恩站起來！）