炫富網紅郭美美出獄後賣假減肥藥遭公訴　5年內再犯罪或從重量刑

記者魏有德／綜合報導

炫富網紅郭美美自5年徒刑期滿出獄後，因在個人社群銷售假減肥藥再度被逮。上海鐵路運輸法院今（13）日對被告郭美美及汪鄒雅銷售有毒、有害食品案進行公開庭審，案件將於庭審後擇期宣判。根據大陸《刑法》規定，郭美美罪名如成立，符合5年內再度犯罪的累犯條件，法庭將會從重量刑。

▲大陸網紅郭美美靠炫富一時聲名大噪。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，公訴機關指控，被告郭美美、汪鄒雅分別自2021年1月、2月起，在明知上家趙某（另案處理）處所銷售的減肥糖可能非法添加西布曲明（Sibutramine）的情況下，仍各自以每盒699元（人民幣，下同）等單價對外銷售。

公訴機關指出，被告人郭美美銷售減肥糖100餘盒，收款人民幣7萬餘元。期間，被告人郭美美還幫助被告人汪鄒雅向趙某訂貨、付款，共同銷售減肥糖4盒，收款人民幣2,796元。案發後，公安機關從查獲的涉案減肥糖中檢出西布曲明成分。

▲郭美美售假減肥藥遭到檢調單位提起公訴。（圖／翻攝上海鐵路運輸法院）

據了解，上海浦東分局於2020年12月接獲線報稱，有人在網上銷售假減肥藥。經查，該產品已在多省市生產銷售，製作工廠均採家庭作坊模式，利用膠囊壓縮機進行生產，且包裝和產品名稱均可以訂製，同時，該減肥藥中含有大陸明確違禁藥品成分西布曲明。

案發後，警方循線逮捕涉嫌生產、銷售有毒有害減肥類保健食品的嫌疑犯共75人，其中便包括在朋友圈銷售該減肥藥品的郭美美。

郭美美曾在網路上吹噓自己是「中國紅十字會商業總經理」，靠炫富在社會闖出知名度，後因開設賭場及從事性交易於2015年時被判5年徒刑，2020年7月13日刑滿獲釋時，郭美美未曾獲得減刑。

▲郭美美2015年因開設賭場罪入獄。（圖／翻攝微博）

郭美美本名郭美玲，今年30歲，她在2011年時透過微博炫富一時聲名大噪。郭美美出名後，網有陸續揭開她假炫富及假身份的面具，中國紅十字也發布聲明與郭美美劃清界線。

郭美美首度被判刑是因2014年開設世界盃網路博彩賭球，遭檢調機關以開設賭場最起訴。隨後，郭美美也坦承參與「夜場商演」，也就是假商演之名從事性交易，每次不低於5萬元人民幣的報酬，也成為郭美美主要經濟收入來源。