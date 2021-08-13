　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

炫富網紅郭美美出獄後賣假減肥藥遭公訴　5年內再犯罪或從重量刑

記者魏有德／綜合報導

炫富網紅郭美美自5年徒刑期滿出獄後，因在個人社群銷售假減肥藥再度被逮。上海鐵路運輸法院今（13）日對被告郭美美及汪鄒雅銷售有毒、有害食品案進行公開庭審，案件將於庭審後擇期宣判。根據大陸《刑法》規定，郭美美罪名如成立，符合5年內再度犯罪的累犯條件，法庭將會從重量刑。

▲大陸炫富網紅郭美美。（圖／翻攝微博）

▲大陸網紅郭美美靠炫富一時聲名大噪。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，公訴機關指控，被告郭美美、汪鄒雅分別自2021年1月、2月起，在明知上家趙某（另案處理）處所銷售的減肥糖可能非法添加西布曲明（Sibutramine）的情況下，仍各自以每盒699元（人民幣，下同）等單價對外銷售。

公訴機關指出，被告人郭美美銷售減肥糖100餘盒，收款人民幣7萬餘元。期間，被告人郭美美還幫助被告人汪鄒雅向趙某訂貨、付款，共同銷售減肥糖4盒，收款人民幣2,796元。案發後，公安機關從查獲的涉案減肥糖中檢出西布曲明成分。

▲郭美美售假減肥藥遭到檢調單位提起公訴。（圖／翻攝上海鐵路運輸法院）

▲郭美美售假減肥藥遭到檢調單位提起公訴。（圖／翻攝上海鐵路運輸法院）

據了解，上海浦東分局於2020年12月接獲線報稱，有人在網上銷售假減肥藥。經查，該產品已在多省市生產銷售，製作工廠均採家庭作坊模式，利用膠囊壓縮機進行生產，且包裝和產品名稱均可以訂製，同時，該減肥藥中含有大陸明確違禁藥品成分西布曲明。

案發後，警方循線逮捕涉嫌生產、銷售有毒有害減肥類保健食品的嫌疑犯共75人，其中便包括在朋友圈銷售該減肥藥品的郭美美。

郭美美曾在網路上吹噓自己是「中國紅十字會商業總經理」，靠炫富在社會闖出知名度，後因開設賭場及從事性交易於2015年時被判5年徒刑，2020年7月13日刑滿獲釋時，郭美美未曾獲得減刑。

▲大陸炫富網紅郭美美。（圖／翻攝微博）

▲郭美美2015年因開設賭場罪入獄。（圖／翻攝微博）

郭美美本名郭美玲，今年30歲，她在2011年時透過微博炫富一時聲名大噪。郭美美出名後，網有陸續揭開她假炫富及假身份的面具，中國紅十字也發布聲明與郭美美劃清界線。

郭美美首度被判刑是因2014年開設世界盃網路博彩賭球，遭檢調機關以開設賭場最起訴。隨後，郭美美也坦承參與「夜場商演」，也就是假商演之名從事性交易，每次不低於5萬元人民幣的報酬，也成為郭美美主要經濟收入來源。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
惹怒陳其邁！特殊交友到同事家吃火鍋、玩桌遊　3人確診
台北確診者南下！　14處足跡公布
快訊／大雷雨轟5縣市！　北市「這1區」時雨量最多
快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家　高雄待4天！車次曝光
快訊／永和樂華夜市淹水了！　中山地下道封閉
北市+2「1人為桃機地勤」　恐接觸機場外國人被感染
快訊／疑與家人吵架　桃園某國中13歲男學生墜樓
熱帶低壓生成！預測路徑出爐　有可能增強成颱
快訊／X Men趴高雄群聚＋2！　同事同桌聚餐中鏢
快訊／新北7月起驗出4例Delta　侯友宜：血淋淋教訓不能忘
BNT與台灣約好交貨期程！陳時中證實「進展順利」：很可能會來
LIVE／新北抗疫96天「今+0」　侯友宜最新說明
第七輪疫苗接種　陳時中透露：打AZ可能性高
快訊／永和炸雨「淹到膝蓋了」！　在地人：國光路太誇張了
信義區、雙和淹水警戒！　他急喊：聽到雷聲快進室內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

7.7億人已全程接種！　陸坦言本土疫情「多源多點」發生

炫富網紅郭美美出獄後賣假減肥藥遭公訴　5年內再犯罪或從重量刑

國民黨再提「憲法九二」新論述　唐永紅：大陸不會接受

叮到像被地雷炸傷！男抓地雷蜂離奇失蹤　被發現「3蜂正在螫屍」

巴基斯坦定調「陸工程師」9死為恐攻　「巴塔」汽車炸彈客自殺攻擊

中國召集駐華使節　強調反對新冠政治溯源

阿里事件翻版？貴州酒企員工自曝「被性侵」　公司剛準備上市

鄭州汽車墳場4000輛車空拍影片曝光　民間估泡水車超40萬台

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

7.7億人已全程接種！　陸坦言本土疫情「多源多點」發生

炫富網紅郭美美出獄後賣假減肥藥遭公訴　5年內再犯罪或從重量刑

國民黨再提「憲法九二」新論述　唐永紅：大陸不會接受

叮到像被地雷炸傷！男抓地雷蜂離奇失蹤　被發現「3蜂正在螫屍」

巴基斯坦定調「陸工程師」9死為恐攻　「巴塔」汽車炸彈客自殺攻擊

中國召集駐華使節　強調反對新冠政治溯源

阿里事件翻版？貴州酒企員工自曝「被性侵」　公司剛準備上市

鄭州汽車墳場4000輛車空拍影片曝光　民間估泡水車超40萬台

最愛小姐姐！包子臉胖貓饋頭蹭手討抱　爸醋：要霸佔我女兒多久？

快訊／柯文哲宣布「市有不動產」8-10月租金減免 營業50%、住宅20%

快訊／不打高端就是不愛國？柯文哲感嘆：為什麼把人民逼到這境界？

玉山盃／伍祐城5局封鎖雨神助攻　桃園市冠軍戰拚連霸

小丘陵校舍+山谷走廊　竹市關埔國小打造非典型創意校園

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

楊丞琳運動照「鏡面反射畫面」掀暴動！掌鏡人是大咖港星：再幫妳拍

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

打造最大公民電廠　張麗善堅守「三不三要」原則發展漁電共生

疫情破口到底在哪？　王浩宇挺陳時中：很可能是更早就出現破口

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

大陸熱門新聞

湖北暴雨4死　災民收妻訣別簡訊

湖北特大暴雨　柳林鎮水淹到2樓

丈夫輸精管「切斷+剪掉一節」結紮...妻子竟懷孕

鄭州汽車墳場4000輛車空拍影片曝光　民間估泡水車超40萬台

全紅嬋兄弟姊妹5人僅1人上學！母親病情曝光

陸商發豪語「賺外國人錢」 砸43億建「鐵達尼號」...7年後現況曝

一夜性侵2名女下屬！29歲總經理離譜淫行曝光

湖北小鎮暴雨　21死4失聯水電全斷

女兒不結婚…媽立遺囑4千萬房產捐出去

男上山離奇失蹤　被3蜜蜂螫屍

陸新任駐美大使秦剛與雪蔓會談 就「台灣問題」表明立場

廣東發生狂男「當街持刀砍警察」　猛剁後頸當場倒地

中國增47本土　官方要求室外戴口罩

大陸新增本土確診47例 北京無＋0「海澱5個小區正式解封」

更多熱門

相關新聞

警所對面搞賭場　麻將、大老二通有

警所對面搞賭場　麻將、大老二通有

北市大同分局接獲線報，有賭場開在派出所對面，警方長期蒐證，在11日晚上前往查緝，並查獲2桌麻將以及1桌大老二的賭客，當場將11名賭客以及1名負責人帶回，警方指出，該賭場經常性流動更換地點，沒想到竟大膽設派出所對面。

19歲男太愛炫富　開保時捷被爆頭

19歲男太愛炫富　開保時捷被爆頭

「球小弟」好大牌！搭私人飛機去看球

「球小弟」好大牌！搭私人飛機去看球

為了拍網紅片　男背空氧氣瓶潛水

為了拍網紅片　男背空氧氣瓶潛水

奪金後首發文　14歲全紅嬋：給你們比心心

奪金後首發文　14歲全紅嬋：給你們比心心

關鍵字：

郭美美炫富網紅紅十字會賭場服刑

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面