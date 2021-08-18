正妹比基尼3場對決狂吸94萬人　阿滴停更避戰留「謝謝Joeman」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber阿滴16日無預警停更，並表示是「因為Joeman發了比基尼對決」的影片。不少網友因此前往Joeman的頻道觀看這部讓阿滴停更的奢華、平價比基尼大對決，影片上傳一天就創下94萬次觀看次數，還有人留言開玩笑說，「這集真的香爆」、「今天（指16日）全台灣的油土伯都不敢發片了」、「看了2個多小時才看完」。

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▼▲啾啾（上圖）穿的是要價1萬8900元的高檔比基尼，同場對決紅豆（下圖）穿的500元平價比基尼。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同）

Joeman的「JOE是要對決」系列影片經常找來平價與奢華的同類物品或食材進行比較，16日他上傳一部奢華比基尼與平價比基尼的評比影片，最貴1萬8900元、最便宜250元，並說明這是一場充滿誠意的比基尼對決，為了這次大型企劃他們除了邀請兩位知名網美紅豆（林可）和啾啾，還特地包場借了一整個游泳池。

接著，紅豆和啾啾分別展示身上的比基尼，一共進行3輪比賽，最貴的品牌FENDI要價1萬8900元，該款式是與紐約視覺藝術家聯名，藝人蔡依林在MV裡也穿過。至於哪一件的CP值最高，啾啾說是299元的黑色連身泳裝，但論喜歡當然是FENDI，「1萬8900元怎麼能不愛」。

這部26分鐘的影片上傳一天，至今已累積94萬次觀看次數，網友們紛紛在留言區大讚，「這集真的香爆！包場包得無怨無悔」、「這支影片看好久都看不完」、「今天（指16日）全台灣的油土伯都不敢發片了」、「影片看了2個多小時才看完」、「資訊量太龐大了，我決定以後每一天都來複習一次才記得住」。而因為這部比基尼對決影片停更一次的阿滴，也在留言區表示「謝謝Joeman」。

▼阿滴在影片底下留言。