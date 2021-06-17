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可愛熊大、兔兔全變身小園丁！LINE FRIENDS最新田園風口罩超欠收

▲▼LINE FRIENDS田園樂口罩。（圖／業者提供）

▲LINE FRIENDS最新田園風醫療口罩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，外出必備防疫品絕對少不少酒精、口罩，而近日又有最新療癒卡通肖像口罩了，這次熊大、兔兔和莎莉化身小園丁，不僅搭配著粉嫩色系，口罩上還印著蔬菜、鏟子等圖案，可愛到不行，一共3款田園風醫療口罩將在6月23日起於指定通路開賣，鐵粉不能放過。

▲▼LINE FRIENDS田園樂口罩。（圖／業者提供）

▲熊大、兔兔和莎莉變身成小園丁超Q。

LINE FRIENDS最新一波醫療口罩來了，這次以田園風搶攻粉絲的心，可愛的熊大、兔兔和莎莉直接穿上工裝變身成小園丁，不僅綁起頭巾還手拿鏟子，療癒爆表，其中，兔兔款口罩搭配舒適鵝黃色、莎莉款粉綠色、熊大款則是淺藍色，上頭還印了蔬菜等圖案，營造滿滿夏日氛圍，3款口罩預計6月23日正式開賣，於全台康是美、屈臣氏、杏一和日藥本舖等實體通路上市，也可透過momo、PChome線上下單。

▲▼星宇航空推出口罩，6/5起正式開賣。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空推出4款口罩。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空推出口罩，6/5起正式開賣。（圖／星宇航空）

另，星宇航空近日也找來台灣知名口罩大廠親親JIUJIU推出4款醫療口罩，其中，空服款以灰白金配色為主，圖案則來自女性空服員的絲巾設計；飛航員款則以機長夾克概念打造，選擇霧黑主色搭配「SAFETY IS OUR ATTITUDE」精神胸章及肩章圖騰；航機工程師款是宇宙藍搭配紅耳帶，印上STARLUX大字及北極星點綴，完整還原制服設計，最後的地勤款為灰黃撞色，靈感來自於為地勤員遮陽擋雨的工作服及袖套，目前於小7、小三美日、康是美買得到。

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