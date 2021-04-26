小孩天菜「TOMICA小車車」聯名兒童口罩敲可愛！媽咪快筆記開賣日

▲TOMICA小車車竟然推出聯名款兒童口罩，讓爸媽急著為家中寶貝添購新口罩。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

每個小男孩最愛的天菜級「TOMICA」小車車竟然推出兒童專屬口罩啦！康丞生醫與TOMICA聯名合作，第一階段優先寵愛寶貝們，推出大小童共4款的限量TOMICA小車車印花口罩，即將於4/27正式開賣，讓一票家有小小TOMICA粉絲的爸媽緊急喊話：「對不起了錢錢，我真的需要那個酷口罩，買不到可能釀成親子危機！」

▲TOMICA小車車是孩子們最愛的玩具之一，康丞口罩專寵寶貝首波推出大小童限定共4款口罩。

號稱每2秒賣出一台的日本TOMICA小車車，在每個小男孩心中媲美「玩具界瑪莎拉蒂」，不久前曾來台舉辦過50週年博覽會火速吸引大人小孩擠爆會場，只為體驗親身走進TOMICA小車車世界的感覺。想不到康丞口罩竟然取得TOMICA聯名授權，並且有別於市面上花俏可愛的口罩都以大人為主，這次首批生產竟優先推出大小童專用版本，以兩種尺寸共4款的限量TOMICA小車車平面口罩開賣，直接寵爆小朋友。康丞生醫表示，為滿足TOMICA鐵粉或爸媽想和孩子一起戴，大玩新型態親子裝的心願，已有計畫將於近期推出大人版平面口罩。

▲康丞推出的TOMICA聯名平面口罩除了印有孩子們熟悉的車車，連外包裝也比照原版外盒製作相當用心。

這次康丞推出的TOMICA聯名平面口罩上，印有孩子們熟悉的經典款警車、消防車、工程車及校車…等，相信孩子拿到口罩會立刻拿出家中的經典TOMICA小車車大玩比對遊戲，而口罩繩上也別出心裁地設計以黃、藍、紅、黑配色，彰顯孩子的天真可愛，有了天菜級小車車的可愛口罩，肯定會讓寶貝們更願意配合公共政策，出入公眾場合長時間配戴口罩。

不僅如此，康丞口罩在這波兒童口罩的生產製作上絲毫不馬虎，符合CNS14774一般醫用面罩標準／通過ISO13485認證可過濾一般灰塵、花粉、防止唾液、體液、水氣滲入，而且連外包裝也比照TOMICA小車車外包裝紙盒，印有經典「トミカ」字樣logo、品名及編號等，將寵愛孩子的心意做好做滿，說不定將成為別具意義的劃時代收藏品。

▲康丞首波推出大小童專屬TOMICA聯名口罩，近期也將推出大人款滿足媽咪想大玩親子裝的心願。

「TOMICA小車車口罩」主要針對大小童推出兩種尺寸：14.5*9.5cm（兒童與小臉適用）及12.5*7.5cm（30個月以上幼幼適用），一盒30片，售價只要299元，即將於4/27 9:00於小三美日、mstore及康丞官網正式開賣，若媽咪平時正苦於不知道要去哪裡購買美美的兒童口罩，不妨直接上康丞官網逛逛，各式各樣的可愛印花絕對萌翻！

TOMICA小車車口罩哪裡買？

康丞官網：https://pse.is/3de34k

小三美日： https://pse.is/3e5zjp

mstore：https://pse.is/3cj8uj