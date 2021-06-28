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媽咪手刀衝！崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣

▲▼崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣。（圖／業者提供）

▲「崩潰爸媽神隊友」的「阿奇幼幼園」近期與康丞生醫合作推出聯名口罩。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

全國防疫三級警戒再度延長，長時間居家辦公又要兼顧陪伴孩子，宛如24小時處在生存實境秀裡的爸媽們，擦擦眼淚別傷心～最近終於有件值得令人期待的事情！國際公認「崩潰爸媽神隊友」的「阿奇幼幼園」近期與康丞生醫合作推出聯名口罩，免出門就能線上訂購直送到家，方便媽咪們入手超萌的阿奇幼幼園聯名兒童口罩，為日後解封出遊做好萬全準備。

▲▼崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣。（圖／業者提供）

▲阿奇幼幼園的超萌魅力席捲學齡前孩童。

來自英國的人氣卡通「阿奇幼幼園」超萌魅力席捲全球學齡前孩童，園長阿奇是隻外表憨厚呆萌卻多才多藝的大狗狗，總是能想出各式各樣精彩的活動與冒險，讓調皮搗蛋的孩子們跟著他快樂學習，並且在完成之後學習獲得徽章以及溫暖的「阿奇抱抱」，因此成為全世界最受歡迎的「名師」。

▲▼崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣。（圖／業者提供）

▲阿奇幼幼園口罩有彩虹、徽章、海洋、超人等共4種不同主題花色。

事實上，阿奇幼幼園2020年於英國播出第三季期間，正值全球新冠肺炎疫情大流行的封鎖期，充滿歡樂與創造力的有趣劇情，陪伴無數大人及小孩度過漫長的Stay Home時光，不僅是小朋友每天最期待的「阿奇時間」，也成為崩潰爸媽一整天當中難得的喘息時光，因此大受好評。如今全台防疫警戒再延長，剛好有康丞生醫的聯名口罩讓阿奇幼幼園的魅力再發威，讓阿奇幼幼園口罩在疫情期間陪伴小朋友，日後解封後出遊也能繼續守護寶貝們的健康。

▲▼崩潰爸媽神隊友「阿奇幼幼園」聯名兒童口罩開賣。（圖／業者提供）

▲康丞生醫推出的兒童口罩分為幼幼版及一般兒童版兩種，可依孩子不同成長階段選擇。

阿奇幼幼園與康丞生醫合作的聯名口罩，符合CNS14774一般醫用面罩標準，產品標示通過ISO13485認證，為寶貝外出期間做好全方位的防護。康丞生醫特別考量不同年齡小朋友的需求，推出幼幼版及兒童版兩種不同尺寸的口罩以貼合臉部發揮最佳防護力。最吸睛的是，這次聯名口罩一口氣推出超人、海洋、徽章、彩虹等共4種不同主題花色，每一款都洋溢繽紛色彩與溫馨趣味細節，完全依據阿奇幼幼園經典元素設計而成，相當值得收藏，同時也能搭配寶貝穿搭輪流登場，媽咪們不必擔心選擇障礙，買好買滿等到日後恢復上學剛好滿足大量口罩消耗需求。

超萌的阿奇幼幼園聯名口罩哪裡買？
康丞官網：https://pse.is/3j2mes
小三美日：https://pse.is/3e5zjp
mstore：https://pse.is/3cj8uj

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