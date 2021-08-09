　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

守住國門「桃機防疫」更嚴格！「動線優化、增設採檢站、分流PCR」旅客讚：放心很多

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲為降低社區感染風險，7月初開始，桃園機場採取更嚴格的防疫措施。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

每隔一小時就進行清消、一有班機抵達便謹慎待命，引導入境旅客進行PCR篩檢及搭乘機場防疫車隊，這些都是身為「國家門戶」的桃園國際機場，近日為了守住國內疫情而做的諸多努力！

持續清消作業　「擴增28座採檢站＋優化動線」提升檢疫效率

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情愈漸趨緩，終於在7/27（二）迎來警戒調降至二級的好消息。然而國外疫情仍有變種病毒肆虐，為避免再有病毒入境，交通部採取嚴謹的「邊境風險嚴管政策」，指揮中心亦在7月初宣佈所有入境旅客皆需配合進行全面PCR篩檢。為此，做為執行單位的桃園機場公司嚴正以待，航廈各個出入口皆有機場人員落實出入口實聯登記制與體溫量測作業。除了定時清消外，桃園機場也引進自動殺菌機，透過紫外線殺菌消毒清潔電扶梯的扶手，而旅客與機場員工最常碰觸到的電梯按鈕、充電設備、行李推車以及廁所等地方，皆加強深度清消，每日下午4點半也會針對全體員工進行全面性的清消作業。

▲▼桃園機場,桃機,桃機大清消。（圖／桃機提供）

▲嚴格落實防疫政策的桃園機場，每日定時進行清消作業。（圖／桃園機場提供）

為加快檢疫速度，機場公司進一步優化入境動線，7月也擴增了28座採檢站（一、二航廈各增加14座），大大提升PCR篩檢的檢測能量，縮短旅客的等候時間。再者，爲減少病毒傳播風險，機場公司也規劃調度機場防疫車隊(計程車、租賃車及巴士)，以滴水不漏的態度，為強化入境檢疫措施做好全面準備，嚴守國境安全。

擋住變種病毒入境　桃園機場採分流PCR篩檢、嚴守國門　

儘管國內疫情緩解，但仍需嚴防來勢洶洶的變種病毒入境！針對來自8個高風險國家的旅客，邊境檢疫人員將統一引導旅客入境，搭乘專車前往機場外的集中檢疫所篩檢並同時辦理入住。非重點高風險國家的入境旅客，走出入境大廳時，即可見規劃清楚的路線指引，檢疫人員會發放居家檢疫用的家用抗原快篩，再引導旅客至航廈旁的採檢站進行深喉唾液採檢。

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲PCR採檢前，機場人員會爲旅客安排分流作業，並引領旅客將推車行李放在航廈出口的行李暫存區，加快整個採檢流程。

自7月中擴增採檢站以來，即使在入境尖峰時刻，也能讓整體作業更為順暢。記者也於7/28（三）下午於現場觀測，在無需等待的狀態下，旅客從走出入境大廳、採檢到坐上防疫車隊離開機場，約15～20分鐘即可完成。若短時間內等候採檢的人數較多，桃園機場也在大廳新規劃246個座位的等候區，讓旅客暫時休息、安心等候。記者也在現場隨機採訪多位做完PCR的旅客，對於目前實施入境旅客全面篩檢的決策，每位受訪民眾都認為，雖然需要多花一些時間，但「其實一點都不麻煩，過幾天我們收到採檢通知，心裡也會更踏實！」

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲為節省採檢人力，桃園機場以深喉唾液採檢為PCR方式，旅客可直接在採檢室內自行收集唾液檢體再交給檢疫人員。每位旅客完成採檢後，工作人員隨即也會清消整個採檢室，讓下一位旅客安心使用。

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲新增的28座採檢站有幅度地提升採檢效率，能更有效率地讓尖峰時段的旅客完成檢測。

親友入境不接機　近700輛防疫車隊安心接送

因應傳播力強的變種病毒如今在全球擴散，指揮中心在6月底即宣布，禁止所有入境旅客的親友至機場接機，並規定入境旅客一律入住集中檢疫所或防疫旅館，全面取消居家檢疫。針對入境旅客的交通問題，桃園機場規劃安排3種防疫車隊，欲前往北部地區（北北基桃竹）的旅客，完成PCR採檢並取得檢疫貼紙後，即可搭乘排班計程車離開。欲前往中南部與東部（宜花東）的旅客，可依指示回到入境大廳的指定區域，在工作人員安排下搭乘租賃車，另外還有防疫巴士可供前往雲嘉南高屏地區的旅客選擇。入境後需注意的交通事項還包括，可自行駕車前往檢疫旅館，但不得自行搭乘大眾運輸工具，避免造成防疫破口。

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲走出入境大廳，就可見清楚標示的機場防疫車隊指引。

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼無論選擇排班計程車、租賃車或是防疫巴士，上車前皆需留下個人資訊，以便後續追蹤，同時工作人員也會協助以酒精消毒行李與全身，就連鞋底等細節也不敢疏忽。

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲在乘客坐上排班計程車或租賃車以前，車內也都會先以酒精或臭氧機做好清消，以謹慎的心態將每位旅客安全送至防疫旅館。

對於桃園機場規劃的防疫車隊動線與服務，不少入境旅客都表示很好理解，無論是填寫表格、消毒、依序上車等步驟也都簡化流暢，甚至有民眾先前沒做功課，但照著建議指示走，過程也相當順利。若選在尖峰時段入境的旅客也不用擔心，目前機場調度防疫車隊數量高達近700輛，力求有效率地接送每位旅客入住防疫旅館。

嚴格把關守護旅客、員工與社區健康　入境民眾直讚好安心　

做為國家空運門戶的桃園國際機場，從全面優化入境動線、實施PCR普篩、增設採檢站以及規劃防疫車隊等措施，嚴謹把關皆是為了降低國內社區傳播風險，以及守護旅客及機場員工的健康。今年數度往返臺灣香港的曾先生，此趟回來特別有感，他表示，「這次在控管上，不管是引導我們做PCR還是填寫搭乘防疫車隊的資料，我發現每個步驟都比5、6月以前還嚴謹。」

▲▼桃園機場防疫新制。（圖／記者周宸亘攝）

▲對於目前桃園機場更加嚴格的入境手續，旅客曾先生點頭直說，「這是應該的，為了大家的安全，這樣做是對的！」

儘管相較於過去，現在入境手續更為嚴苛，但多一層把關就等於多一重保障，以高標準執行各項防疫措施的桃園機場，同步也受到民眾的肯定與信任。

►打造明星透亮肌的秘密

ET快訊
盧碧發威！吹翻草間彌生「南瓜」　滾進海裡畫面曝
畢業就進台積電！30歲「年薪300萬」有車有房　卻嘆空虛
威力彩衝13億　今晚「熱門球號」曝光
這家證券被「韭菜負評」洗版！疑大戶隔日沖引怒火　網驚：取暖大
42%人都做錯！　煮雞蛋前「少做一件事」吞下致命細菌
捷運痴漢是法官助理！正妹OL裙下被拍光　噁畫面曝
1500人「意外中獎」搶到莫德納！原因曝光網全吐血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保護旅客、員工！桃機全面深度清消　「清潔大軍」每小時就消毒一次

父親節禮物好難挑？「爸爸最愛禮物TOP3」吃大餐竟意外落榜　醫師點出1關鍵

打造「專業級視訊會議室」免重金！「Logitech Rally Bar」為企業敲開線上大門

父親節禮物好難挑？「爸爸最愛禮物TOP3」吃大餐竟意外落榜　醫師點出1關鍵

台啤x美秀集團x峮峮打造最強應援神曲！助攻國手前進東奧「金光閃閃得金牌」

疫起過數位新生活！三星祭出優惠「手機＋穿戴裝置＋平板」通包「宅家大小事」

「立秋」 節氣4生肖運勢旺！屬龍被告白機率高、鼠財運大發

明起能搭阿里山小火車了！　嘉明湖開放「單日往返、住宿」申請

記錄超過750萬人的幸福和感動　《高度2500呎的夢想》新書發表

一通電話突取消出遊！男友暴吼「妳很誇張」　女淚討拍反被罵翻

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

豬舍變大房子！400義工幫圓夢　4歲鄭小妹看新家：全部都喜歡

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

「立秋」 節氣4生肖運勢旺！屬龍被告白機率高、鼠財運大發

明起能搭阿里山小火車了！　嘉明湖開放「單日往返、住宿」申請

記錄超過750萬人的幸福和感動　《高度2500呎的夢想》新書發表

一通電話突取消出遊！男友暴吼「妳很誇張」　女淚討拍反被罵翻

高雄青年失業率暴增！　她曝「殘酷數字」：淪六都末段班

有錢人飛美打疫苗「8人返台確診」！醫曝原因嘆：未必會是較好選擇

守住國門「桃機防疫」更嚴格！「動線優化、增設採檢站、分流PCR」旅客讚：放心很多

1500人「意外中獎」搶到莫德納！原因曝光　網全吐血：假出錯真特權

被韓劇超越！「日劇跌落神壇」戲迷分析3關鍵：真的不喜歡

南橫「明霸克露橋」遭沖毀、3部落成孤島　公路總局估初步搶通需20天

MAMAMOO輝人爆簽入「男偶像出身歌手新公司」！鐵肺歌姬變師姐

阿巴西、謝亞軒雙加盟中信　T1職籃選秀特攻首輪大豐收

貢丸當球玩！哈士奇太ㄎㄧㄤ「整顆滾不見」　媽嘆：看你怎拿出來

奧運期間FB數據：戴資穎貼文獲全球選手最多讚　台灣貼文多由女性發起

119.9萬起！Hyundai Kona EV純電休旅上市　204匹續航力482KM

美股快玩完了？專家驚曝「指數下殺引爆點」：已利多不漲

台股8月是否安全？　專家：目前在走主升段「是震盪盤」

女生做貨車司機適合嗎？網曝1點是「最大考驗」：這問題比較大

中華田徑代表團返國感謝所有人支持　陳傑：大家盡了最大努力

「立秋」 節氣4生肖運勢旺！屬龍被告白機率高、鼠財運大發

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

郭董打BNT！他曝「照片藏亮點」還畫線：竟沒人發現

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

快訊／今增4例本土、另增4死

指揮中心宣布維持二級警戒　開放親子館、桌遊場所、游泳池

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網

快訊／本土今增4例「分佈3縣市」！　

鬼月忌吃「5食物」！命理師警告「易招陰」

即／X Men趴高雄群聚再＋1！解隔前確診Ct值22

更多熱門

相關新聞

打完2劑疫苗能鬆綁入境管制？陳時中曝可能時間

打完2劑疫苗能鬆綁入境管制？陳時中曝可能時間

Delta變異株傳染力強、肆虐全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提醒全民，各國疫情都還在燒，「邊境一定要提高警覺」，至於何時才能鬆綁入境檢疫措施？陳時中今（9日）表示，短期內不會考慮放鬆，且打完疫苗仍有感染可能，後續有兩關鍵，一是變異株的觀察，二是台灣疫苗涵蓋率達一定程度。

日本疫苗開打6個月　總劑量破1億劑！

日本疫苗開打6個月　總劑量破1億劑！

家樂福桂林店有確診足跡「沒馬上閉店」　北市：有先做過內部清消

家樂福桂林店有確診足跡「沒馬上閉店」　北市：有先做過內部清消

超商「茶葉蛋關東煮」可以賣了！5大類場所明起鬆綁

超商「茶葉蛋關東煮」可以賣了！5大類場所明起鬆綁

快訊／柯文哲曝3紓困方案　長者可拿近1500元

快訊／柯文哲曝3紓困方案　長者可拿近1500元

關鍵字：

防疫國門桃園國際機場桃機指揮中心新冠肺炎PCR

讀者迴響

熱門新聞

5生肖、4星座發大財機率高！威力彩今飆13億　最旺方位、時辰在這邊

醒來就奪金！伊朗空手道選手「屎臉」站上領獎台

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

佩甄「泳池照秒刪」來不及了！

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面