守住國門「桃機防疫」更嚴格！「動線優化、增設採檢站、分流PCR」旅客讚：放心很多

▲為降低社區感染風險，7月初開始，桃園機場採取更嚴格的防疫措施。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

每隔一小時就進行清消、一有班機抵達便謹慎待命，引導入境旅客進行PCR篩檢及搭乘機場防疫車隊，這些都是身為「國家門戶」的桃園國際機場，近日為了守住國內疫情而做的諸多努力！

持續清消作業 「擴增28座採檢站＋優化動線」提升檢疫效率

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疫情愈漸趨緩，終於在7/27（二）迎來警戒調降至二級的好消息。然而國外疫情仍有變種病毒肆虐，為避免再有病毒入境，交通部採取嚴謹的「邊境風險嚴管政策」，指揮中心亦在7月初宣佈所有入境旅客皆需配合進行全面PCR篩檢。為此，做為執行單位的桃園機場公司嚴正以待，航廈各個出入口皆有機場人員落實出入口實聯登記制與體溫量測作業。除了定時清消外，桃園機場也引進自動殺菌機，透過紫外線殺菌消毒清潔電扶梯的扶手，而旅客與機場員工最常碰觸到的電梯按鈕、充電設備、行李推車以及廁所等地方，皆加強深度清消，每日下午4點半也會針對全體員工進行全面性的清消作業。

▲嚴格落實防疫政策的桃園機場，每日定時進行清消作業。（圖／桃園機場提供）

為加快檢疫速度，機場公司進一步優化入境動線，7月也擴增了28座採檢站（一、二航廈各增加14座），大大提升PCR篩檢的檢測能量，縮短旅客的等候時間。再者，爲減少病毒傳播風險，機場公司也規劃調度機場防疫車隊(計程車、租賃車及巴士)，以滴水不漏的態度，為強化入境檢疫措施做好全面準備，嚴守國境安全。

擋住變種病毒入境 桃園機場採分流PCR篩檢、嚴守國門

儘管國內疫情緩解，但仍需嚴防來勢洶洶的變種病毒入境！針對來自8個高風險國家的旅客，邊境檢疫人員將統一引導旅客入境，搭乘專車前往機場外的集中檢疫所篩檢並同時辦理入住。非重點高風險國家的入境旅客，走出入境大廳時，即可見規劃清楚的路線指引，檢疫人員會發放居家檢疫用的家用抗原快篩，再引導旅客至航廈旁的採檢站進行深喉唾液採檢。

▲PCR採檢前，機場人員會爲旅客安排分流作業，並引領旅客將推車行李放在航廈出口的行李暫存區，加快整個採檢流程。

自7月中擴增採檢站以來，即使在入境尖峰時刻，也能讓整體作業更為順暢。記者也於7/28（三）下午於現場觀測，在無需等待的狀態下，旅客從走出入境大廳、採檢到坐上防疫車隊離開機場，約15～20分鐘即可完成。若短時間內等候採檢的人數較多，桃園機場也在大廳新規劃246個座位的等候區，讓旅客暫時休息、安心等候。記者也在現場隨機採訪多位做完PCR的旅客，對於目前實施入境旅客全面篩檢的決策，每位受訪民眾都認為，雖然需要多花一些時間，但「其實一點都不麻煩，過幾天我們收到採檢通知，心裡也會更踏實！」

▲為節省採檢人力，桃園機場以深喉唾液採檢為PCR方式，旅客可直接在採檢室內自行收集唾液檢體再交給檢疫人員。每位旅客完成採檢後，工作人員隨即也會清消整個採檢室，讓下一位旅客安心使用。

▲新增的28座採檢站有幅度地提升採檢效率，能更有效率地讓尖峰時段的旅客完成檢測。

親友入境不接機 近700輛防疫車隊安心接送

因應傳播力強的變種病毒如今在全球擴散，指揮中心在6月底即宣布，禁止所有入境旅客的親友至機場接機，並規定入境旅客一律入住集中檢疫所或防疫旅館，全面取消居家檢疫。針對入境旅客的交通問題，桃園機場規劃安排3種防疫車隊，欲前往北部地區（北北基桃竹）的旅客，完成PCR採檢並取得檢疫貼紙後，即可搭乘排班計程車離開。欲前往中南部與東部（宜花東）的旅客，可依指示回到入境大廳的指定區域，在工作人員安排下搭乘租賃車，另外還有防疫巴士可供前往雲嘉南高屏地區的旅客選擇。入境後需注意的交通事項還包括，可自行駕車前往檢疫旅館，但不得自行搭乘大眾運輸工具，避免造成防疫破口。

▲走出入境大廳，就可見清楚標示的機場防疫車隊指引。

▲▼無論選擇排班計程車、租賃車或是防疫巴士，上車前皆需留下個人資訊，以便後續追蹤，同時工作人員也會協助以酒精消毒行李與全身，就連鞋底等細節也不敢疏忽。

▲在乘客坐上排班計程車或租賃車以前，車內也都會先以酒精或臭氧機做好清消，以謹慎的心態將每位旅客安全送至防疫旅館。

對於桃園機場規劃的防疫車隊動線與服務，不少入境旅客都表示很好理解，無論是填寫表格、消毒、依序上車等步驟也都簡化流暢，甚至有民眾先前沒做功課，但照著建議指示走，過程也相當順利。若選在尖峰時段入境的旅客也不用擔心，目前機場調度防疫車隊數量高達近700輛，力求有效率地接送每位旅客入住防疫旅館。

嚴格把關守護旅客、員工與社區健康 入境民眾直讚好安心

做為國家空運門戶的桃園國際機場，從全面優化入境動線、實施PCR普篩、增設採檢站以及規劃防疫車隊等措施，嚴謹把關皆是為了降低國內社區傳播風險，以及守護旅客及機場員工的健康。今年數度往返臺灣香港的曾先生，此趟回來特別有感，他表示，「這次在控管上，不管是引導我們做PCR還是填寫搭乘防疫車隊的資料，我發現每個步驟都比5、6月以前還嚴謹。」

▲對於目前桃園機場更加嚴格的入境手續，旅客曾先生點頭直說，「這是應該的，為了大家的安全，這樣做是對的！」

儘管相較於過去，現在入境手續更為嚴苛，但多一層把關就等於多一重保障，以高標準執行各項防疫措施的桃園機場，同步也受到民眾的肯定與信任。

