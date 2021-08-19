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桃園青埔增「循環線」公車　路線規劃受關注

▲議長邱奕勝、交通局專委林乾傳主持青埔新增「循環線」公車　規劃行駛路線會議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲議長邱奕勝(右）、交通局專委林乾傳主持青埔新增「循環線」公車規劃行駛路線，討論會議。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔特區因有高鐵、機捷等重要建設進駐，近年來吸引許多年輕人口移入，議長邱奕勝爭取於青埔區內新增「循環線」公車，19日邀集交通局、青埔區內洽溪、芝芭、青埔、五權、橫峰5個里里長們討論規劃路線，期「循環線」公車行駛後，滿足區內大人小孩、店家交通及往來需求，加速區內發展。

▲議長邱奕勝、交通局專委林乾傳主持青埔新增「循環線」公車　規劃行駛路線會議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園青埔新增「循環線」公車，初部規劃的行駛路線。（圖／交通局提供）

青埔區內「靠青」、「航空城青埔人」社群群友，肯定議長邱奕勝爭取於青埔區內新增「循環線」公車案，熱絡提出「循環線」公車建議行駛路線，並表示青埔區內公園林立，希望「循環線」公車亦能行經多處公園，讓毛孩、貓兒也能和「家人們」一起搭乘，成為城市亮點。

▲議長邱奕勝、交通局專委林乾傳主持青埔新增「循環線」公車　規劃行駛路線會議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲陳家緯科長向青埔里長張茂土說明「循環線」公車，初部規劃的行駛路線。（圖／記者楊淑媛攝）

議長邱奕勝表示，隨著青埔區內各項重大建設陸續展開，人口移入激增，區內新增「循環線」公車對於居民前往高鐵桃園站搭乘高鐵、機捷或者接送小孩上下課、往返區內購物中心或店家，相當重要。為了讓「循環線」公車規劃路線滿足民眾需求，因此邀請區內及週邊的中壢區和大園區5個里里長，於其服務處一同討論行駛路線規劃，聽取建議，洽溪、芝芭、青埔、五權里長游家興、黃連應、張茂土、游振輝均出席。

交通局公共運輸科科長陳家緯指出，青埔增設「循環線」公車，初部規劃以環狀順時針和逆時針繞行青埔區內，一趟約10公里、行駛約30分鐘，採取收費、示範路線辦理，為期3個月，成效不彰即停辦

青埔里長張茂土表示，青商路最多大樓，要求「循環線」公車要在青商路設站；芝芭里里長黃連應則認為，青埔增設「循環線」公車是美意，只要路線劃好，相信有居民會搭乘，可促進區內繁榮。「靠青」社群網友YY表示，在青埔區內開車，真的不方便，希望有了「循環線」公車小孩可以自己上學，省掉青埔國小前面交通可怕的狀況；網友「小綿羊 & 炸蝦」則提出，青埔毛小孩多，希望寵物也能一起搭乘。

「航空城青埔人」社群網友提出「青埔路是縱貫領航南、北路及高鐵南北路重要幹道，從這一條路各做兩個條公車線、雙向做8字型的環繞、從高鐵站到青埔國小、青園國小、青埔國中及大園國際高中、都有站停靠，對父母來說是一大福音」、「迴轉壽司型，一直繞一直繞，可以像印度火車一樣，隨時跳上跳下」。

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