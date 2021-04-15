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桃園綠生活環教主題展　15日起IKEA青埔店展出11天

▲桃園綠生活環教主題展IKEA青埔店展出。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園綠生活環教主題展IKEA青埔店展出。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局與IKEA跨界合作，辦理「環境職人綠生活-環境教育主題展」，即日起迄25日，於IKEA桃園青埔店6F展出。市長鄭文燦15日出席開展活動指出，隨著氣候變遷、環境惡化，如何讓綠色職能，成為每一個公民生活的一部份，對環境的保護非常有價值。▲桃園綠生活環教主題展IKEA青埔店展出。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園綠生活環教主題展IKEA青埔店開展。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，4月22日地球日展期期間，並邀請「臺版氣候少女─王宣茹同學」到場和大家分享16歲學生，如何成為推動全國漸進式禁用免洗餐具重要發起人的故事。鄭市長表示，為響應今年422地球日主題「恢復我們的地球(Restore Our Earth)」，特地選在以綠建築設計的IKEA桃園店辦展，並以「環境職人綠生活」為策展主題，民眾可透過「靜態展」學習環保知識、「互動學習區」體驗解謎遊戲，展覽期間還有環境職人分享與創意DIY課程，更因應後疫情時代國旅風行，將桃園市環境教育特色景點融入主題展中，大家一起成為綠生活達人。▲桃園綠生活環教主題展IKEA青埔店展出。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，今年的展覽更邀請許多的單位共同響應，展區內眾多展品及各式教具分別由經濟部能源局、環保署資源回收基金管理會、日月潭國家風景區管理處、國立自然科學博物館、農委會農業藥物毒物試驗所、桃園北區水資源回收中心、澗仔壢環境教育中心、萬大發電廠、太平洋自行車、萱藝新知關懷協會、訊舟科技、源鮮智慧科技農場…等單位提供展示，齊心共創環境教育盛事，希望透過實際的行動，推廣環境教育與保育議題。▲桃園綠生活環教主題展IKEA青埔店展出。（圖／記者楊淑媛攝）

除了上述豐富的展覽，活動期間每週六、日邀請到手作創藝達人帶來「旺季美食動手作」、「點亮居家植栽」、「舊是愛創意」、「天然尚好」環保DIY體驗課程，以及「芭寶食農達人~挑好米吃好米」、「永續消費居家魔術師」、「創新環保科技家」、「環境教育家~綠生活樂悠遊」等環境職人分享。▲桃園綠生活環教主題展IKEA青埔店展出。（圖／記者楊淑媛攝）

4月22日地球日這天由「臺版氣候少女─王宣茹同學」到現場和大家分享16歲學生如何成為推動全國漸進式禁用免洗餐具重要發起人的故事。此外，主題展現場還有「打卡專區」，讓民眾可以和各式環境職人的嘟嘟拍照打卡留念，參加活動者還有機會兌換限量霜淇淋，歡迎大家揪團來體驗。

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