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花蓮「奇萊玩一夏」開放報名！3條路線騎鐵馬賞美景好康拿不完

▲▼花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」啟動記者會。（圖／花蓮市公所，下同）

花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」啟動記者會。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所今年再度推出「奇萊玩一夏」自行車輕旅行活動，規劃3條連結文化、生態、海洋為主題的特色路線，搭配部落文化探訪、食魚教育、手作體驗及在地食材風味午餐等，多元路線適合各族群不同需求及喜好，將帶給民眾不同的風情與體驗，1日起正式開放線上報名。

花蓮市公所繼去年首度辦理「奇萊玩一夏活動」，獲得廣大的回響，12梯次場場報名秒殺，為回應民眾的期待，今年市公所擴大辦理，規劃了更為精緻的遊程。4月30日在璽賓行旅kadda hotel舉辦啟動記者會，由市長魏嘉賢介紹到花蓮的新玩法，三條路線的特色，包含一條39公里布拉旦挑戰線，同時宣布活動於5月1日零點零分開放線上報名。

▲▼花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」啟動記者會。（圖／花蓮市公所，下同）

規劃3條連結文化、生態、海洋為主題的特色路線。

魏嘉賢表示，花蓮市是一座山海匯聚的城市，作為一座觀光休閒的城市，希望以自行車旅遊為主軸並透過多元族群的人文特色空間營造與串連，讓來訪的遊客體驗一趟豐富的人文歷史之旅。今年度「奇萊玩一夏」路線規劃涵蓋花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉，而推出的三條路線都極具特色，除了部落文化、生態、海洋教育體驗，還有到光隆博物館體驗強風等主題式騎乘活動，更搭配了導覽解說、手作體驗、在地食材風味餐點，適合各族群不同需求及喜好，而參與民眾也可以依照自身需求規劃一日到多日的遊程。

▲▼花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」啟動記者會。（圖／花蓮市公所，下同）

「綠色騎跡線」，全程約18公里，從花蓮火車站出發，在花蓮太平洋公園後一路往南，在洄瀾灣開心農場與動物們近距離互動，一旁有如積木疊疊樂的貨櫃屋星巴克，是不能錯過的花蓮打卡熱點，再到「阿美小米文化館」，體驗搗麻糬的樂趣，在「牛二姐」品嘗在地原住民風味餐，還能讓您親手DIY體驗製作阿里鳳鳳；在巴爾巴蘭部落祭祀廣場聆聽阿美族文化及船祭故事，最後到「花蓮鐵道文化園區」，在日式建築的浪漫氛圍中，一窺舊花東鐵道史。5梯次分別為6月5日、6月19日、7月3日、7月31日、8月21日。

「鱻旅騎緣線」，全程約20公里，將沿著兩潭自行車道，一路朝七星潭風景區前進，由專業領騎帶領大家從觀海、玩海、吃海等面向，帶領大家認識海洋、擁抱海洋。行程中一探海礦深層水的奧秘，並前往「洄遊吧！食魚體驗館」，認識七星潭特殊的捕魚方法和當季鮮魚，體驗漁網編織DIY的樂趣，並在體驗館享用黑金通餐廳精心製作獨具特色的海味套餐盒，為假期注入源源不絕的活力。5梯次分別為6月6日、6月20日、7月4日、8月1日、8月22日。

▲▼花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」啟動記者會。（圖／花蓮市公所，下同）

「布拉旦挑戰線」是三條路線中最長的行程，長達39公里，橫跨花蓮市、新城鄉及秀林鄉，行程的北處是布拉旦部落。途中將探訪3個鄉鎮的特色風貌，順著美麗的月牙灣乘風而行，最後直抵布拉旦部落，在此將進行部落文化巡禮，並品嚐美味的風味餐，帶領大家DIY製作太魯閣族人的主食之一「香蕉飯」，口感Q軟濃濃的香氣撲鼻而來，令人回味無窮。此外，在行程中還特別安排到光隆博物館體驗中度颱風的強力風速，將給大家感官上的震撼。兩個梯次分別於7月17日、8月14日舉辦。

▲▼花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」啟動記者會。（圖／花蓮市公所，下同）

報名即贈送市價1180的BATIS機能T恤1件。

每梯次每人報名費900元，含自行車租賃、專業領騎人員、保險、完騎證明、部落文化導覽、DIY體驗、在地風味餐等。還有超值好禮等著您，今年「奇萊玩一夏」完美融合戶外休閒運動與山海風景旅行，只要報名即贈送市價1180的BATIS機能T恤1件、光隆生技海鹽錠1包、光隆博物館100元門票抵用券1張，總價約1400元；凡完騎，就加贈10L休閒健行背包；完騎三條路線，且於活動護照內集滿３個路線章者（需同一人），可兌換價值4,580元的BATIS連帽風衣外套1件或領取等值BATIS會員抵用券。

全程除了提供光隆生技海鹽錠讓選手補充流失的電解質以維持身體內外平衡之外，還有花蓮特色伴手禮店家，阿美米麻糬、德利豆乾、豐興餅舖、百年傳奇、花蓮縣餅等，所贊助的美味點心供參加活動的朋友享用，每梯次現場再加碼抽kadda hotel住宿券。名額有限，請民眾把握機會。

詳情請上花蓮市公所官網查詢https://reurl.cc/Kxgxbe 。

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