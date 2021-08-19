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快訊／台南下營連棟民宅起火　現場火舌濃煙猛竄

▲台南市下營區中山路3間連棟式2樓鐵皮建物民宅，19日凌晨發生火警，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員全力搶救中。（圖／翻攝自臉書我是下營人，下同）

▲台南市下營區中山路3間連棟式2樓鐵皮建物民宅，19日凌晨發生火警，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員全力搶救中。（圖／翻攝自臉書我是下營人，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營區中山路3間連棟式2樓鐵皮建物民宅，19日凌晨0時12分許發生火警，現場冒出火舌及大量濃煙，台南市消防局據報出動各式消防車20多部前往搶救，由於現場火勢很大，消防人員布多條水線射水搶救外，並防止火勢擴大延燒，在消防人員全力搶救下，火勢約40分鐘撲滅，目前進行殘火處理中。

台南市消防局119勤務中心於19日凌晨0時12分許據報，台南市下營區中山路連棟式民宅傳出火警，119馬上出動下營、六甲、學甲、官田、新營、柳營、鹽水、麻豆分隊及第二大隊各式消防人車約20多部前往搶救。

▲台南市下營區中山路3間連棟式2樓鐵皮建物民宅，19日凌晨發生火警，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員全力搶救中。（圖／翻攝自臉書我是下營人，下同）

下營車組到達火場時發現，起火的是3間連棟式2樓鐵皮建物民宅，冒出火舌與濃煙，馬上請求增派消防人車支援，119再出動佳里等消防分局前往增援，並布多條水線搶救外，並防止火勢擴大延燒。

現場住戶雖有逃出，但消防人員惟恐有人受困，同步派員進入搜救，以防意外，火勢約於凌晨0時55分左右撲滅，目前進行殘火處理。初步勘查起火面積約75平方公尺，初步未發現有人受困傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查中。

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