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關懷失智症！《我愛阿嬤妮》公益舞台劇巡演免費報名

▲我愛阿嬤妮公益舞台劇。（圖／天主教失智老人基金） ▲▼永慶公益影展_東慈招待部落學童看舞台劇。（圖／記者季相儒攝）

▲2021我愛阿嬤妮舞台劇海。（圖／天主教失智老人基金會提供、記者季相儒攝）

圖、文／天主教失智老人基金會

天主教失智老人基金會攜手六藝劇團，連續9年辦理了115場《我愛阿嬤妮》公益舞台劇，感動了44000位民眾，佳評如潮。今年響應國際失智協會年度主題《Know Dementia, Know Alzheimer's!認識他、找到他、關懷他、照顧他!》，將於9月4日開始，與9個縣市政府及失智症共照中心全台巡演，透過全新歡笑與感動的劇情，邀請更多國人來與失智共舞，藉此敦促2025失智友善台灣777目標早日達成。

根據國際失智症協會最新報告，全球每三秒就有一人罹患失智症，估計已經超過5千萬名失智症患者，預計到2050年將成長至1億5千2百萬人；同時因新冠肺炎已經超過2億人確診，病毒造成腦部發炎引起失智的個案越來越多，擔心未來全球失智症人口會加速增加；加上社交隔離及失智據點服務暫停，促使失智症的病程惡化，也讓失智者及照顧者變得更加憂鬱及焦慮，該協會執行長Paola Barbarino 指出全球新冠肺炎死者中，失智者甚至占了25%如此高的比例，需要加強關心。

國際失智症協會調查發現，至今全球還有62%醫療專業人員誤認為失智症是正常的老化、80%民眾擔心未來自己會罹患失智症、25%的民眾認為失智症無法預防、50%的照顧者感覺到自己因照顧辛勞，身體的健康受到影響，失智症儼然已經是各國憶不容遲的國安問題。我國政府近年來推動「2020失智友善台灣555、2025失智友善台灣777」，希望失智家庭照顧者有70%以上獲得支持和訓練、罹患失智症的人口有70%成以上獲得診斷及服務，全國民眾有7%以上對失智有正確認識及友善態度。

天主教失智老人基金會長期推動失智議題的宣導，自2000年起即以「21世紀失智症照顧宣言: 認識他、找到他、關懷他、照顧他」為使命，自2013年起與六藝劇團合作，以失智症「十大警訊」為主題，延伸出《我愛阿嬤妮》公益舞台劇，向下扎根深入全台鄉鎮，甚至到離島地區，巡演達115場次，感動逾4.4萬人次，盼藉此提升民眾對失智症的正確認知，並注意失智症十大警訊，如有異狀應做失智症篩檢，及早發現及時治療，並重新檢視自我是否建構一個「腦動、身動、人際互動、健康飲食與充足睡眠」的健康生活型態，並有機會能在社區擔任失智友善天使，共同打造一個能預防及延緩失智症的友善社會，並確保失智者及其照顧者的生活品質，使其獲得所需的照護與支持，有尊嚴、受尊重、能自主及平等地發揮他們的潛能。

2021《我愛阿嬤妮》今年將於台北、新北、新竹、台中、台南、高雄、屏東、花蓮、連江9縣市巡迴演出，即日起免費報名參加，受疫情影響，需要梅花座，名額有限。

報名連結

專線(02)2332-0992 分機111

▲我愛阿嬤妮公益舞台劇。（圖／天主教失智老人基金）

▲線上報名QRcode。（圖／天主教失智老人基金會提供）

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