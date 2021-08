塔利班「撿到槍」！奪美軍裝備全面升級　神秘特種部隊影片曝光

TB's "Badri 313" units that it has deployed in Kabul for "security". #Afghanistan pic.twitter.com/1GaEpAdCex

記者張寧倢/編譯

塔利班攻陷阿富汗,除了吸收農民、市民成為武裝分子外,國際間有關塔利班特種部隊在喀布爾巡邏的報導開始從阿富汗傳出,其中最精銳的一支部隊「313巴德里作戰營」(Badri 313 battalion)擁有先進軍事裝備,打破外界對激進分子穿傳統服飾、掛著AK-47步槍的傳統印象。

▲塔利班特種部隊「313巴德里作戰營」(Badri 313 battalion)。(圖/翻攝自推特@MJalal700)

根據《每日郵報》報導,一般大眾對中東激進分子的印象都是穿著傳統伊斯蘭服飾,肩上掛著一把AK-47步槍,但塔利班特種部隊「313巴德里作戰營」卻完全從民兵晉升成訓練有素的戰士,配有最先近的軍事裝備,目前尚不清楚軍武確切來源,但極可能是混合著來自駐地美軍與阿富汗政府軍的軍事裝備,應該是在西方與盟軍撤出時繳獲而得。先前也有報導指出,一名塔利班指揮官稱繳獲近千把槍枝、迫擊砲等美國軍資。

▲「313巴德里作戰營」在喀布爾各點站崗巡邏。(圖/翻攝自推特@hanzala_ghazali)

在塔利班發布的影片中可見,「313巴德里」的特種士兵戴著軍用鋼盔、太陽眼鏡,有的甚至還有夜視鏡,服裝從原本的伊斯蘭長袍換成全套軍事迷彩服與軍靴,外面還穿上防彈背心,配備武器的是戰術步槍,恍然一看,幾乎與其他國家的特種部隊沒有太大差異。有報導指出,塔利班控制首都喀布爾之後,特種部隊已開始在市區各點巡邏。

▼塔利班初階武裝成員身穿當地服飾與拖鞋,與特種部隊配備相差甚遠。(圖/路透)

▲塔利班發布特種部隊「313巴德里作戰營」在祕密地點受訓後的結訓照片。(圖/翻攝自推特@SpoilOfWar)

根據《今日印度》報導,塔利班的「313巴德里」就像一般特種部隊,在祕密地點進行戰術與攻擊訓練,而且塔利班先前更主動公開313巴德里的受訓照片,專家們認為,塔利班要藉此宣示,自己不再是一群烏合之眾,而是擁有現代化軍事能力的組織。巴基斯坦國防資訊網站的專家說,他們的裝備甚至比巴基斯坦軍隊更好。印度少將德威維迪(GG Dwivedi)表示,塔利班是高度意識形態組織,動機來自宗教狂熱,裝備武器並不稀奇,但對整個地區十分危險。

"When we talk about special forces it means troops which are specially selected, specially trained & specially equipped for the mission for which they have been raised": Maj Gen VK Datta (R)



'Badri 313' is a rebranded red team of Taliban': @SandeepUnnithan



Watch #5iveLive LIVE pic.twitter.com/tXDfyQhtfr