撿到包包內藏8萬+好兄弟拜拜字條　他大驚酒醒！警30分鐘找到失主

▲趙男接到警方電話急忙趕至派出所，發現現金分文不差，十分感謝顏男拾金不昧及警方積極幫忙。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市顏姓男子日前飲酒後搭計程車返家，下車時因酒醉誤拿身旁的包包，至便利商店結帳竟發現包內有大量現金約8萬2000元，且還有字條寫明用途「買菜、好兄弟拜拜、點心」等，顏男擔心現金來路不明，遂請求警方協助尋找失主，經警調閱監視器、聯繫計程車行，於30分鐘內馬上就連絡上失主趙男，趙男十分感謝顏男拾金不昧及警方積極幫忙。

台中市第五警分局表示，東山派出所警員廖煥文、曾宏鼎於15日凌晨1時許接獲報案，北屯區軍功路一段便利商店有民眾撿到遺失物，需要協助。員警到場後見報案的顏姓男子（49歲）身上充滿酒味，一度以為是酒醉亂報案，但顏男再三表示，自己剛從計程車下車，糊里糊塗就順手拿了身旁的包包，走進住家附近的便利商店買東西，才發現手裡拿的不是自己所有的包包，且包內還有大量現金，因擔心現金來路不明所以才會報警。

警方隨後檢視包包內容物，果然有大量現金，並按照千元鈔、五百元鈔、百元鈔、硬幣分門別類放置好，另有3張字條記錄著「8/8買菜2500、拜拜好兄弟2000、8/10點心170…」，清點現金後，共有8萬1975元，員警先調閱監視器尋找顏男搭乘的計程車號，詢問計程車司機是否有客人尋找遺失腰包，計程車電台表示有客人報失，警方隨即聯絡失主。

不到30分鐘，1名趙姓男子（49歲）急忙趕至派出所表明自己就是失主，經確認領回腰包，他見裡頭現金分文不差，非常感謝顏姓男子拾金不昧及警方的積極協助。

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