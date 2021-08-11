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女脫Tiffany婚戒一個Move失落國道　這張紙深情許願成功了

記者高堂堯／南投報導

桃園張姓女子日前開車上高速公路，途經南投服務區上廁所時，不慎將自手上脫下、要價11萬的Tiffany鑽戒遺落在地上，繼續開上路後才發現，但回頭尋找時已不見蹤影；所幸經國道警方調閱監視錄影畫面、連絡上撿走鑽戒的一名男子，費時整整72小時終於物歸原主，讓感激不已的張女大呼：「警察實在厲害！」

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒，費時72小時才找回。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒，費時72小時才找回。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒，費時72小時才找回。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒，PO文求助協尋。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

張姓女子曾在臉書PO文請求協尋鑽戒，也回顧事發經過：他在3日當天傍晚從屏東老家開車取道國道三號北返桃園，途中因想上廁所，趕緊下交流道停在南投服務區，先將Tiffany鑽戒脫下放在腿上擦護手霜，未料下車時一時心急，竟忘記腿上的鑽戒，「框啷」一聲掉在地上也未察覺，就趕忙朝公廁奔去，上完廁所就再度驅車北上，前後僅在南投服務區停留8分鐘。

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒，費時72小時才找回。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

▲▼張姓女子在國道南投服務區弄丟的Tiffany同款鑽戒。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒，費時72小時才找回。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

張女表示，開到苗栗西湖服務區又停下想擦護手霜，才赫然發現鑽戒可能已遺落在南投服務區，回頭再去尋找並報請國道警局七隊名間分隊協助，當時服務區工作人員、警方甚至熱心遊客都幫忙打著手電筒仔細尋找，連水溝蓋都掀開了，無奈一無所獲。

張女說，這只鑽戒是陪伴她出嫁3年的婚戒，對她的意義甚至高過當初的購價11萬元，弄丟後讓她難過落淚、夜不成眠，心裡也覺得能找到的希望渺茫，甚至失望回家後在紙條上無助地寫著：「妳（鑽戒）不見了！我真的好傷心！妳的家永遠等妳回來！」

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒失而復得，對拾物者李男和警方大表感激。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

▲▼張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒失而復得，對拾物者李男和警方大表感激。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

▲張姓女子在國道南投服務區弄丟鑽戒，費時72小時才找回。（圖／張姓失主提供、記者高堂堯翻攝）

所幸國道警方鍥而不捨，從監視畫面中找到一名疑似撿到鑽戒的南部李姓男子，隨即開車離去的李姓男子，以車追人，發現李男家住南部，於是通知他可能撿到張女遺落的戒指，請他6日當天協助將鑽戒送到名間分隊；張女失而復得，欣喜若狂地致贈紅包給李男表示謝意，結局皆大歡喜。

張女表示，因監視器畫面解析度不足，加上李男所開的車登記的是其母親的名字，加上聯繫溝通就已花費2天時間，但警方仍未放棄，「他們實在太厲害了！」事後也再度PO文表達感激之意。
 

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