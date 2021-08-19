嫩男連結45歲大嬸！警踹門他堅持做完半套　落網時褲頭還沒拉

▲吳女被查獲正從事半套性交易，被警方帶回 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄某間美容美體護膚會館暗藏春色，警方持搜索票入內後發現內部戒備森嚴，不僅有多支監視器，還在樓梯間裝密碼鎖，警方聽到包廂內有聲音，立刻用腳踹壞房門，查獲完成性交易的29歲嫖客和大16歲的女子，調查後發現現場2名女子也於當天涉嫌從事性交易工作，包含店裡員工全被依法送辦。

▲樓梯間還設置密碼鎖，警方用破壞器撬開 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方接獲高雄七賢二路某美容美體護膚會館疑似有違法經營性交易，18日晚間進入搜索時，發現該店不僅裝設多支監視鏡頭監看，更在二樓往三樓包廂的樓梯裝設密碼鎖，，員警只好持破壞器材猛力一打，破壞門鎖後進入，一開始先在樓梯間抓到一名34歲的連姓女子。

▲警方查獲高雄某間美容美體護膚會館進行性交易 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

再往三樓時，員警當場聽聞某間包廂內明顯有人的聲音，但卻遲遲不願開門配合警方搜索，為避免湮滅證據，立即用腳踹開房門，進入後大喊「警察！不要動！」，抓到45歲的吳姓女子與剛完成半套性交易的29歲的溫姓男子，溫男都還來不及將衣服穿好。

▲警方現場查扣保險套、現金、手機六隻、電磁鎖、監錄主機等物證 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外還在員工休息室查獲一名40歲的沈姓女子，警方調查，除了現場查獲到吳女與溫男從事半套性交易，其實包含連女、沈女當天都曾在該店以1600至2600元不等價格提供半套或全套性交易；警方現場查扣保險套、櫃檯內不法所得金額1萬8600元、手機六隻、電磁鎖、監錄主機等物證。

▲店內員工也被送辦 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

全案偵訊後將3名女子、1名男客依社會秩序維護法送辦並帶往醫院進行PCR檢測；另外現場還有三名男員工也因疑涉嫌媒介性交易，訊後依《刑法》妨害風化罪移送法辦。此外，許姓負責人也經通知到案說明後，一併移送偵辦。

▲警方查獲1對男女從事半套性交易，帶回3名女服務生、嫖客及男店員 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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