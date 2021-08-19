　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗人攀飛機「屍塊卡起落架」　身分曝！傳是17歲國家隊足球員

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗爆發一波波逃難潮，更有人為了逃離塔利班掌控，選擇緊抓撤離美國軍機不放，高空摔落身亡。如今依據外媒最新消息，在這群人之中，其中一人正是阿富汗國家青年足球隊17歲成員安瓦里（Zaki Anvari），他的屍體殘塊在起落架內被發現。

▲▼阿富汗難民肉身擋美軍機起飛　至少「7人遭輾壓」空中落地摔死。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗難民肉身擋美軍機起飛，導致多人死亡。（圖／翻攝自推特）

依據先前推特流傳的影片，美國空軍C-17A「全球霸王」III運輸機本周飛離阿富汗首都喀布爾，但大批阿富汗民眾為了逃脫塔利班掌控，冒險搶攀機翼或起落架，只為離開阿富汗。但其中多人在班機起飛之後自高空摔落。

據推特帳號「@BabakTaghvaee」數小時前披露的消息，在多名攀上軍機起落架的逃亡人群之中，有一人正是阿富汗國家青年足球隊成員，年僅17歲，名為安瓦里（Zaki Anvari），部分遺體殘骸在起落架內被發現。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
36歲瑞莎宣布懷二胎！　低頭撫肚孕照曝光
還有3129萬劑疫苗沒來！　廠牌統計出爐
快訊／1歲男童午睡猝死　相驗結果出爐
高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵！陳其邁怒了
60歲男娶20歲嫩妻！　結婚不到3年她「狂啪小王生子」
「松山之亂」超傻眼終局！10煞僅起訴1人　賠8000+螢幕和
快訊／農遊、動滋、藝fun券重出江湖！　蘇貞昌令部會加碼　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美媒：拜登誤判阿富汗局勢給歐洲失信與背叛感

影／阿富汗母親「嬰兒拋過鐵絲網」求援英官兵　撕心喊：救救孩子

探監男友擋不住慾火！辣妹嗨露胸部「狂喜1小時」　害自己也坐牢

英國翻譯員求撤離遭拒！「喀布爾天使」靠1通電話拯救他們全家

女排隊遭巨大金屬物瞬間爆頭　遊客目睹嚇壞：雲霄飛車掉下來的！

東京灣驚見「帕運會警衛」浮屍！值勤中離奇失蹤　未開幕就鬧人命

阿富汗人攀飛機「屍塊卡起落架」　身分曝！傳是17歲國家隊足球員

風箏殺人！男騎車遭鋒利線繞頸　後方騎士目睹他突然爆血身亡

阿富汗東奧唯一女選手！任2屆掌旗官　悲痛曝「恐是最後一次舉旗」

塔利班清算實況曝光　挨家挨戶搜查「押人進豪宅」！她躲家中怕爆

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

美媒：拜登誤判阿富汗局勢給歐洲失信與背叛感

影／阿富汗母親「嬰兒拋過鐵絲網」求援英官兵　撕心喊：救救孩子

探監男友擋不住慾火！辣妹嗨露胸部「狂喜1小時」　害自己也坐牢

英國翻譯員求撤離遭拒！「喀布爾天使」靠1通電話拯救他們全家

女排隊遭巨大金屬物瞬間爆頭　遊客目睹嚇壞：雲霄飛車掉下來的！

東京灣驚見「帕運會警衛」浮屍！值勤中離奇失蹤　未開幕就鬧人命

阿富汗人攀飛機「屍塊卡起落架」　身分曝！傳是17歲國家隊足球員

風箏殺人！男騎車遭鋒利線繞頸　後方騎士目睹他突然爆血身亡

阿富汗東奧唯一女選手！任2屆掌旗官　悲痛曝「恐是最後一次舉旗」

塔利班清算實況曝光　挨家挨戶搜查「押人進豪宅」！她躲家中怕爆

哈登：對決公鹿只用了一個健康的KD　沒什麼探討價值

快訊／北市光華商場周邊大停電　貨車撞歪變電箱畫面曝

威力彩21.5億今晚開獎　民眾捧11萬2千「台新模式」包牌

當沖降稅鼓勵投機？財政部：股市活絡發展「當沖勢必存在」

快訊／36歲瑞莎宣布懷二胎！　低頭撫肚孕照曝光：很期待見到你

BNT先給學生不合理！他指1族群「帶著病毒趴趴走」：防疫全白費

《鬼滅》歌姬LiSA暫停活動才2周...堅強宣布復工！露面時間點曝光

高端找巴拉圭EUA「卻不選歐美國家」？鄉民揭1點卡關：AZ都沒過了

6歲兒吃好市多沙拉「碗底見粗黑毛」 　媽1舉動讚爆！網見捲度吐了

美媒：拜登誤判阿富汗局勢給歐洲失信與背叛感

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

超市裡有大蟒蛇！　「牠離我的臉不到20公分」

阿富汗總統駁捲47億元落跑　稱打算回國

貧婦無法幫煮飯　竟遭塔利班打死

喝到「阿嬤的私釀酒」　16死2命危

副總統大反攻　阿富汗政府軍「奪回1省」

阿富汗少女崩潰趴機場鐵門　哭求美軍放行上飛機

阿富汗人攀飛機逃難亡　傳死者是17歲足球小將

南韓足球男神關濾鏡了！真面目曝光10萬人搶看

14歲少女剛下葬　戀屍癖趁夜「掘墳性侵」

塔利班奪權爽玩碰碰車！　隔天直接放火燒掉遊樂園

更多熱門

相關新聞

重批前外交部長　美台承諾應不變

重批前外交部長　美台承諾應不變

台灣最重要的盟邦就是美國，無論台灣是哪一個政黨執政，短期內都不會改變這個事實。但今天一位前外交部長公然批評「美國的誠信完全破產」，看在AIT的眼中，會如何評價？

23歲女將受困首都無法參加帕運拍片求助

23歲女將受困首都無法參加帕運拍片求助

拜登：美軍擬在喀布爾留到美國人都離開為止

拜登：美軍擬在喀布爾留到美國人都離開為止

放炮趕獼猴！友人向後一甩秒炸裂　他左手遭炸傷送醫

放炮趕獼猴！友人向後一甩秒炸裂　他左手遭炸傷送醫

鋒面還在！一圖秒懂午後降雨熱區

鋒面還在！一圖秒懂午後降雨熱區

關鍵字：

影音Zaki Anvari阿富汗塔利班軍機C-17A

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

容易被忽略的5個iPhone手機功能

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面