美國9月起追打第3劑疫苗　與第2劑須隔8個月

▲新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

美國衛生當局今天引述數據表示，COVID-19疫苗效力隨時間下降，對Delta變異株感染保護力較弱，未來防重症效力也可能降低。因此計劃9月下旬開始追打第3劑，與第2劑間隔須達8個月。

Delta變異株肆虐全美，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）、總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）今天協同多名衛生官員發表聲明，宣布今年秋天全面追打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

根據聯合聲明，美國準備在9月20日當週開始為民眾追打第3劑疫苗，與第2劑須間隔8個月，但實際開打時程會視衛生當局評估而定。

聲明表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）將針對輝瑞/BNT、莫德納（Moderna）疫苗施打第3劑效力與安全性進行獨立評估，CDC預防接種諮詢委員會檢視相關證據後，會做出接種建議。

由於美國第一線醫療人員、療養院居民及高齡者當初是最早接種疫苗族群，他們預計也會率先施打追加劑。

至於施打嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗的民眾，聲明指出，預計他們之後也會需要追打疫苗，未來幾週會有更多相關數據出來，屆時會再向外界說明。

佛奇今天在簡報會上表示，美國決定追打第3劑，主要原因包括疫苗抗體量會隨時間下降，且對抗Delta變異株須較高抗體程度。數據也顯示，接種追加劑能提升體內抗體效價至少10倍。

根據佛奇提供的數據，不論對上哪種變異株，打完第2劑疫苗兩週後體內抗體量會達高峰，但之後就一路下滑。

另外，根據CDC一份最新研究報告，專家追蹤打完輝瑞或莫德納疫苗的美國療養院與長照居民狀況，發現Delta變異株出現前（3/1-5/9），疫苗效力約74.7%，中期（5/10-6/20）降為67.5%，Delta變異株肆虐期（6/21-8/1）只剩53.1%。

佛奇強調：「若等到壞事發生才去應對，因應能力一定遠不及原本真實實力，所以一定要走在病毒之前。」

至於為什麼是隔8個月，美國公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy） 指出，打完疫苗約6個月後，突破性輕中度感染病例數就會開始上升，但疫苗最重要目的是防重症，目前看來效力還算足夠。

但莫西坦承，若目前趨勢持續下去，專家預期未來突破性重症感染或死亡病例可能增加，因此研判8個月後追加第3劑應是適宜時間點。

由於全球疫苗短缺，世界衛生組織（WHO）曾多次向富國喊話，暫停推動追打第3劑，讓全球更多人口能獲得疫苗。對此，莫西表示，他不認為美國須在保護自身人民與協助全球人口接種疫苗上二擇一，美國在兩者上都會持續努力。

根據CDC最新統計，美國疫苗覆蓋率約60%，其中1億6889萬人已完成接種。在打完疫苗民眾中，54%是施打輝瑞/BNT疫苗、38%選擇莫德納疫苗，僅8%是接種嬌生疫苗。