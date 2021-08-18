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WHO證實：印度版「AZ疫苗」出現假貨！　對全球公衛構成威脅

▲▼印度版AZ疫苗Covishield出現假貨。（圖／路透）

▲印度版AZ疫苗Covishield出現假貨。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織 （WHO） 表示，已發現印度主力使用的新冠肺炎疫苗，也就是印度版AZ疫苗「Covishield」出現假貨，疫苗製造商「印度血清研究所」（Serum Institute of India）也證實市面上出現假疫苗的消息。

根據BBC報導，包括印度和非洲國家當局，已在7~8月間查獲並且沒收這些假疫苗，WHO警告這對全球公衛構成嚴重威脅，並要求盡速將假貨從全球的疫苗流通中清除。

印度政府尚未對此事發表正式聲明，不過衛生部已經著手調查此事。

一位衛生官員對BBC表示，儘管他們有一個系統來預防這類事件發生，但隨著事件的發展，他們現在唯一要確保的就是避免印度人民接種到假疫苗。

▲▼印度版AZ疫苗Covishield出現假貨。（圖／路透）

▲Covishield在印度已經接種了4.86億劑。（圖／路透）

Covishield是AZ疫苗的印度製造版，也是印度施打最廣泛的疫苗，至今已經接種了4.86億劑。

印度血清研究所已經透過 Covax平台，向亞洲、非洲、南美等相對貧窮的國家，提供了 Covishield疫苗，甚至印度總理莫迪為了疫苗外交，也向一些鄰國提供了 Covishield疫苗。

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