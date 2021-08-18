有紀錄片！3個月北市疫情濃縮19分03秒　柯文哲：好像打了世界大戰

▲柯市府開會討論防疫政策。（圖／擷取自《嘿！你好嗎》台北市防疫紀錄片）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情5月中大爆發，全國三級警戒維持約2個半月，北市經歷萬華茶室、北農、環南市場等群聚案，單日確診數從一兩百人，一度突破300人，再到現在個位數零星確診，北市府藉由19分03秒，紀錄3個月來瘟疫下的北市，以及市府如何透過決策防堵病毒擴散。而台北市長柯文哲18日也在臉書分享該則名為《嘿！你好嗎》的台北市防疫紀錄片，並表示，這3個月對台北市來說，好像打了一次世界大戰，這或許是近20年來，雙北地區所遭遇到最震撼的危機。

柯文哲指出，三個月前，病毒蔓延的速度，不容許我們停下來喘一口氣；曾經連續十幾天，台北每天確診者破百，消防車在大街小巷穿梭，醫院一床難求。民眾每天躲在家裡，連親友也不敢相見，大家都自我隔離。

「三個月來，我們在疫情熱區設立快篩站、機動篩檢隊，加速找出傳染源，確實匡列，隔離確診者與接觸者。調度醫院加開防疫專責病床，成立專責防疫旅館，並以最快的速度為市民接種疫苗。」

「花了74天，雙北終於從三級降到二級，餐廳也從全關到重新開放內用。」柯文哲說，儘管疫情還沒有結束，但他仍想用這支影片，感謝所有警消醫護同仁、感謝所有高素質的國民。「目前變種病毒還在肆虐、全球疫情還在延燒，我們必須保持高度警覺，繼續努力，我們最後會贏的！」