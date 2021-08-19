阿富汗女主播「進辦公室被擋」　塔利班自打臉保障女性就業承諾

▲阿富汗女主播達蘭（Shabnam Khan Dawran）進辦公室工作卻遭到塔利班阻擋。（圖／翻攝自Shabnam khan dawran臉書）



記者林彥臣／綜合報導

塔利班在當地時間17日晚間的國際記者會上，才聲稱會在「伊斯蘭法律框架之下」保障女性就業權利，但是只不過短短一天的時間，一位女主播就在推特上發影片表示，自己要進辦公室上班，卻遭到塔利班人士阻止，告訴她「政權已經改變了，回家吧」。

根據CNN報導，這則影片阿富汗新聞頻道 TOLO News 負責人波爾帕（Miraqa Popal）發布，他在推文中描述前同事女主播達蘭（Shabnam Khan Dawran）現在正在國營電視台阿富汗國家電視台（RTA）工作，她有戴頭巾並且攜帶正確的工作證件，但是還是被阻止進入。

Taliban didn't allow my ex-colleague here in @TOLOnews and famous anchor of the State-owned @rtapashto Shabnam Dawran to start her work today.

" Despite wearing a hijab & carrying correct ID, I was told by Taliban: The regime has changed. Go home"#Afghanistan #Talban pic.twitter.com/rXK7LWvddX — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 18, 2021

達蘭在影片中表示，「我是莎布南．達蘭，在過去6年裡，我從事記者、新聞節目主播工作，我最近在 RTA 工作，在這裡我也是播報一個時段的主播，今天我希望，當政權改變時，我堅持繼續我的工作，我沒有放棄我的勇氣」。

達蘭繼續說，「很不走運的是，雖然我也有公司的ID證，但不被允許進入，可是我的男同事可以進去上班」。

達蘭強調，「我被警告，隨著政權的變化，不能再繼續工作，這裡對我已經造成重大的威脅，如果全世界的人民聽到我的聲音，如果慈善組織聽見我的聲音，他們應該會幫助我們，因為我們的生命正處在巨大的危險之中」。

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