剛承諾尊重女權…塔利班當街擊斃「未穿罩袍婦女」！家人跪倒屍旁

▲阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

記者閔文昱／綜合報導

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）即將重返執政，儘管他們承諾將改變過去的高壓統治，但多次傳出聖戰士暴行事件。日前又傳出，一名婦女因沒有穿著罩袍（Burqa），慘被當街擊斃，而她的家人只能無助地圍在一旁，畫面令人震驚。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，阿富汗首都喀布爾在塔利班接管後迅速出現變化，塔利班的武裝分子代替了阿富汗安全部隊在城內巡邏，外出走動的女性明顯減少。塔喀省（Takhar）有一名女性就因為在公共場合未穿著罩袍，慘遭擊斃，整個人倒在血泊中，而她的家人只能焦急的圍在一旁檢查傷勢，完全不知該如何是好。

The woman was murdered Tuesday for allegedly going out in public without a headscarf. https://t.co/uCWoiS5fGj — TMZ (@TMZ) August 18, 2021

市中心一間服飾店店主透露，近日罩袍銷售額飆升，男性顧客們擔心妻女人身安全，紛紛前來購買。27歲居民妮蘭更表示，她坐車行經市區，15分鐘車程竟連1個女人都沒有看見，「一切都改變了。我們不知道該怎麼辦，也不知道是否還能保有工作，感覺好像生活及未來都結束了。」

據了解，過去20年來，阿富汗女權取得巨大進步，尤其是在城市地區，但塔利班掌權將造成當地婦女和女童成為最脆弱的族群，這個基本教義派的組織曾在2001年美軍入侵伊拉克之前統治阿富汗5年，據伊斯蘭教法嚴格規定女性不能受教育、不能工作、不允許在沒有男性家屬的陪同下踏出家門，外出時還必須穿著布卡，連眼睛都需要被全身罩袍覆蓋住。

▲ 塔利班聖戰士巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班毒手下一名受害婦女哈特拉（Khatera）親自出面表示，去年10月她獨自走在下班回家路上，突遭3名塔利班戰士包圍，要求她出示身分證後，對她開了足足8槍。當時她懷孕已有2個月，除了中彈還全身刀傷，眼球被挖出，在塔利班一連串殘忍暴行後失去意識，被丟包在路上，更令人震驚的是，策畫襲擊她的人正是她身為塔利班戰士的父親。

儘管塔利班如今強調，將改變過去的高壓統治，尊重女性權利，但有逃難的阿富汗婦女就指控，塔利班會要求當地家庭公布家中女性名單，試圖強娶未成年女孩；而為了因應當前動盪的局勢，已經有不少家庭被迫採取「絕望的手段」保護孩子，像是「讓未成年的女兒嫁人」。

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