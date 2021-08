總統跑了…阿富汗國防部長籲「逮捕甘尼」！使館換上副總統肖像

▲阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

美國撤軍後,塔利班(Taliban)迅速攻占阿富汗首都喀布爾,總統甘尼(Ashraf Ghani)棄國逃難,搭機逃往塔吉克。對此,阿富汗國防部長穆罕默迪(Bismillah Khan Mohammadi)呼籲國際刑警組織,逮捕逃亡的甘尼,「因為他出賣國家」。阿富汗駐塔吉克大使館更將甘尼肖像撤下,換上還在國內繼續奮戰副總統沙雷(Amrullah Saleh)。

針對總統甘尼選擇出逃,阿富汗國防部長穆罕默迪18日在推特表示,甘尼拿國家做交易,出賣國家的人應該受到懲罰,應該被拘留。文末Hashtag還寫道「國際刑警組織,拘留甘尼。」

相對於總統落跑,副總統薩利赫則選擇留在阿富汗,駐守在政府軍最後的據點,並稱自己永不投降,「我永遠、永遠、在任何情況下都不會向塔利班恐怖分子低頭。」阿富汗駐塔吉克大使館18日也將甘尼的肖像從牆上撤下,換上沙雷的照片,並向國際刑警組織請求以「竊取公共資金」之罪名,拘捕甘尼及其助手,以盡快歸還人民財產。

Afghan Embassy in Tajikistan has removed the official portrait of Ashraf Ghani and replaced it with the photo of Ameullah Saleh who is now the caretaker President of Afghanistan as per the Afghan constitution. pic.twitter.com/fqzcTsCe2C