阿富汗變天曝美國軟弱　「讓中國看笑話」川普點名：台灣恐發生壞事

▲「阿富汗劇變」讓中國看笑話，川普：「在台灣方面，可能會發生不好的事情」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

塔利班15日攻陷喀布爾，宣布重掌阿富汗政權後，引發各國高度關注。對此，美國前總統川普17日接受《福斯新聞》訪問時，表示這一次美軍從阿富汗撤軍，是美國史上最難堪的一次行動，並讓中國看見了美國的軟弱，甚至不會再尊重美國，「我認為在台灣方面，可能會發生不好的事情」。

川普接受《FOX NEWS》專訪時表示，塔利班重掌阿富汗政權後，喀布爾機場爆發平民逃難潮，出現民眾掛在美國軍機上的場景，這一次美軍退出阿富汗的行動，是美國史上最難堪的一次行動，甚至比1975年越戰西貢淪陷、1979年伊朗人質危機還要難堪。

他認為，這一次糟糕的事件將會影響美國未來數年、甚至數十年的對外關係，中國也一定樂壞了，除了預測中國未來會承認塔利班為合法政府外，也指出拜登政府在阿富汗的作為，將導致中國認定美國是軟弱的，甚至不會再尊重美國，我認為台灣會發生不好的事情」、「這是相當糟糕的事情」。

自塔利班重掌阿富汗政權後，拜登讓美軍撤離的決定，讓美國遭到盟國批評，認為美國放棄盟友。拜登16日發表全國演說，除了宣布承擔一切責任外，也捍衛自阿富汗撤軍的決定，「阿富汗軍隊都不願意為自己打的仗，美軍不能也不應該去打，甚至是為此犧牲生命」。

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