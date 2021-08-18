塔利班「扛火箭筒」抓搶劫犯！歹徒嚇崩跪一排　驚悚影片瘋傳

▲塔利班「扛火箭筒」抓搶劫犯，歹徒嚇崩投降，牆邊跪一排。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾後，隨即派出許多武裝人員在市區設立哨站、組織巡邏隊維持治安。網路上17日出現一支在喀布爾拍攝的影片，內容是塔利班武裝人員在街頭抓捕搶劫嫌犯，過程中除了拿出各式槍枝恫嚇外，甚至還扛出疑似RPG-7，畫面相當驚悚。

根據美國National File報導，影片中可以看見，涉嫌搶劫的疑犯們在牆邊排成一排，有人甚至面朝牆壁、雙手舉高，附近不論屋頂還是馬路，全都站滿了塔利班人員持衝鋒槍、步槍在警戒，甚至還有人扛著RPG-7（反戰車火箭推進榴彈）瞄準。

其實自塔利班攻陷喀布爾後，宣布重新拿回阿富汗政權後，阿富汗各地開始出現抗議、逃難及趁亂搶劫等事件。阿富汗第5大城賈拉拉巴德（Jalalabad）18日就有民眾上街抗議，要求將塔利班組織旗幟換成阿富汗國旗，結果雙邊爆發衝突，塔利班士兵直接朝人群開槍，造成至少2死12傷。

此外，自阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡後，副總統薩利赫（Amrullah Saleh）選擇留在阿富汗，繼續堅守在政府軍最後據點，帶領政府軍繼續與塔利班交戰，18日甚至從塔利班手上，奪回東部帕爾旺省的首府恰里卡爾（Charikar），雙方正在持續激戰中。

WATCH: Taliban bring an anti-tank rocket-propelled grenade (RPG) to arrest alleged looters on the streets of Kabul. pic.twitter.com/ku9kM2clo8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2021

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