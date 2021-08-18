5種方式預約第2劑　北市公布最強方法「一指搞定」

▲高中教職人員接種疫苗。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國內進入大規模施打疫苗階段，接種第二劑的時間點也開始接近，需求陸續浮現。台北市副市長蔡炳坤18日在記者會上也再次說明預約登記的辦法，提醒民眾一定要先進行意願登記，接著收到簡訊通知後再行登記施打，否則恐喪失權益。

蔡炳坤表示，如果第一劑接種不是中央1922系統的話都要注意，現在疫苗接種都要進到1922系統，要先進行意願登記，之後中央會通知第二階段預約接種，「如果沒有意願登記的話中央會不知道你要打疫苗」，恐喪失權益。第三階段才會接種疫苗。

蔡炳坤也透過手版現場教學步驟，到1922系統後，一邊是意願登記、一邊是預約接種，先進行意願登記，接著等候通知才可以做預約。進去之後填身分證號碼、姓名、手機號碼，接著可以選地區、選疫苗種類。

蔡炳坤提醒，目前還沒接受混打，唯一混打只有在醫院的第一類人員，AZ可以混打莫德納，其他沒有開放。

蔡炳坤說，除了全國性的1922，還可以到四大便利超商、健保特約藥局、健保快易通，台北市還有一個台北通，鼓勵大家利用台北通進行意願登記。台北通已經簡歷個人資料，因此進行登記時「一指搞定」，非常方便。

針對北市32萬名65歲以上長者，蔡炳坤表示，發出簡訊及鄰里長來通知提醒已接種第1劑的民眾盡快去登記意願，並同步透過民政系統協助長者完成第一階段的意願登記。