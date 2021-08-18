蘇貞昌破例接見新任警察局長抓權？　柯文哲：關係錯綜複雜

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌18日下午將接見8位新任警察局長，一反過去「警政署推薦人選、地方政府同意後名單送內政部」的常態，引來外界討論，是否「蘇徐爭端」再起。對此，台北市長柯文哲18日表示，這個不是第一次了，因為行政院長、內政部長、警政署長關係錯綜複雜。

柯文哲今被問及此事，一向對警界人事有意見的他表示，行政院長、內政部長、警政署長關係錯綜複雜，「算了我不要講了呵呵，這個題目應該去問警界基層的看法更重要吧！」

蘇貞昌18日下午4點到6點，將分批接見8位新任警察局長，包括彰化縣警局長吳坤旭、基隆市警局長劉耀欽、南投縣警局長黃永志、屏東縣警局長劉印宮、澎湖縣警局長陳宗能、台東縣警局長葉超鴻、金門縣警局長廖高江、連江縣警局長郭順德。

過去地方政府警察局長都是由警政署提出名單，並由現任局長陪同新任人選，拜會縣市政府首長徵得同意後，警政署再將名單送內政部，最後由內政部批准後發布人事令，從未有由行政院長接見的慣例。

蘇貞昌任閣揆來，和徐國勇衝突不少，尤其在警界人事上，兩人甚還曾公開對槓，徐國勇大動作函送警政署長陳家欽到北檢，挺陳家欽的蘇貞昌更公開透過媒體受訪時反擊徐國勇，雙方關係惡劣。

對此，政院表示，只是單純新任局長上任前，蘇揆想認識他們，期勉未來在地方治安工作做好，無涉警察人事權問題。