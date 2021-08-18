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美軍「撤離阿富汗」爭議燒到兩岸！　CNN：中國官媒藉機諷台

▲▼ 美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《有線新聞網》（CNN）報導，美國從阿富汗撤軍不僅引發混亂，激起國內民族主義情緒，也替北京帶來擴大政治宣傳的機會；中國官媒利用本次危機宣揚所謂的「美國衰落」，並且以入侵威脅嘲弄台灣。

CNN指出，中國共產黨近年試圖將美國描繪成一個正在衰落的國際強權，官媒《新華社》16日一篇社論指出「喀布爾陷落」標誌著美國國際形象和信譽崩塌，也「敲響美國霸權的喪鐘」，「歷經全球金融危機、新冠疫情等多重打擊，美國霸權走向衰落已成為不爭的現實，折戟阿富汗不過是美霸權『螺旋式下落』的又一個節點。」

官媒《環球時報》同日也刊登社論強調「美國對其盟友的承諾不可靠」，並且暗示一旦兩岸發生衝突，台灣也可能面臨與阿富汗相同的命運。總編輯胡錫進甚至在推特上寫道，台灣不要期待美國保護，而是該「從大陸郵購五星旗」自保。

▲塔利班宣布控制總統府後，阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／路透）

▲塔利班宣布控制總統府後，阿富汗難民擠爆C-17軍機。（圖／路透）

儘管政治大學國際關係教授丁樹範（Arthur Ding）認為，北京在阿富汗問題上的宣傳訊息是「廉價的心理戰」（cheap psychological warfare），旨在傳達美國所謂的「不可靠性」，尤其針對那些更希望與北京建立緊密關係的反對派支持者。但台灣社群媒體近日依然熱烈討論著，政府將如何應對中國入侵，或者美國是否真的會協防台灣。

行政院17日強調，若台灣遭到入侵，不會像阿富汗一樣崩潰，院長蘇貞昌表示，「今天還有強國假借武力要併吞台灣，我們同樣不怕被殺被關，我們一定守護這個國家、守護這片土地」。

其他民進黨政治人物也指出，將台灣與阿富汗相提並論令人擔憂。總統府發言人Kolas Yotaka形容，這是一種「懶惰的比較」，「無視2國現實，也不關心阿富汗許多人現今面臨的巨大人類苦難」。

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