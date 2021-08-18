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35元爽吃！超商限定開賣「雙餡鬆餅」　咬下爆77巧克力醬、蜂蜜奶油

▲▼7-11最新鬆餅。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新蜂蜜奶霜、巧克力奶霜雙餡鬆餅。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

吃貨們準備了！7-11即日起於限定門市開賣2款超邪惡鬆餅，一口咬下會先吃到蓬蓬軟軟的鬆餅口感，接著是香濃的蜂蜜、奶油，每一口都超滿足，另外還有巧克力口味，內餡是滿滿的77巧克力醬，且這2款鬆餅只賣35元，下午茶只要花銅板價就能搞定。全家則是推出4款薄荷巧克力麵包、甜點，即日起搭配指定飲品還可享49元優惠價。

7-11即日起於大台北、桃園地區超過1500間門市限定販售2款全新美式鬆餅，添加在地蓬萊米穀粉製成，餅皮蓬鬆有彈性，搭配不同口味內餡讓口感變得更加豐富。

▲▼7-11最新鬆餅。（圖／記者周姈姈攝）

▲咬下鬆餅就能吃到香甜的蜂蜜、鹹奶油內餡。

▲▼7-11最新鬆餅。（圖／記者周姈姈攝）

▲巧克力奶霜雙餡鬆餅內餡是濃郁的77巧克力醬。

甜點控一定要先搶吃「蜂蜜奶霜雙餡鬆餅」，選用蜜蜂工坊龍眼蜜搭配鹹香奶油，擁有鹹甜交錯風味，另一款「巧克力奶霜雙餡鬆餅」，內餡吃得到超濃77巧克力醬、烤焙杏仁角，每一口都甜蜜，以上2款售價皆為35元。

全家則是開賣4款薄荷巧克力麵包、甜點，首先是「薄荷巧克力滿餡麵包」，添加天然薄荷香料融合滑順的白巧克力，而「薄荷巧克力夾心土司」使用經典組合水滴巧克力加上清爽薄荷，再搭配柔軟土司，夏日食用也很爽口。

▲全家新推4款薄荷巧克力麵包甜點。（圖／全家提供）

「薄荷巧克力脆皮泡芙」在泡芙上鋪上一層薄荷綠脆皮，內餡為薄荷鮮奶油加上巧克力卡士達，冷藏後食用更添涼爽。「薄荷巧克力脆皮菠蘿」，經典組合搭配酥脆的菠蘿外皮，加入使用薄荷巧克力調製的奶霜，並拌入巧克力豆讓整體口感更加充滿層次。即日起至8/24期間內，購買薄荷巧克力新品麵包甜點，還有搭配指定飲品享49元優惠價，也可以搭配單品咖啡，咖啡享半價優惠。

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