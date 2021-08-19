40元有找開吃！超商獨家「芝麻冰淇淋」超邪惡　咬下還吃得到QQ年糕

▲7-11獨家開賣韓國「熊津黑芝麻年糕冰淇淋」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

芝麻控的荷包請準備好！就有超商獨家引進邪惡「芝麻年糕冰淇淋」，一口咬下就能吃到超濃郁的冰淇淋和芝麻粒，接著蹦進嘴裡的還有Q彈的韓國年糕，讓人吃到完全停不下來，且即日起至8/24，還可享任選買2送1優惠，換算下來每支40元有找爽爽吃。

7-11連線韓國獨家引進今年3月才剛上市的「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元，香濃綿密的冰淇淋撒上芝麻粒，還加了QQ又扎實的韓國年糕，搭配脆脆的甜筒讓口感變得更有層次。即日起至8/24可參與國際精冰品牌月活動，熊津品牌冰品任選買2送1，換算下來每支只要40元有找。

▲冰淇淋撒上芝麻粒，搭配脆脆的甜筒更有口感。



▲咬下能吃到Q彈的年糕。



韓國熊津品牌冰品還有「熊津米漿冰」，使用米汁成分製成並配上Q彈年糕，道地韓式風味中帶有創新口感，另一款為「熊津青梅冰」，使用青梅濃縮液製成，酸甜風味搭配剉冰，每一口都沁涼消暑，以上通通只在7-11才買得到。

全家則是即日起至8/24限時推出「哈根達斯雪糕、迷你杯」優惠，2系列冰品口味任選通通「買2送1、買9送9」，以雪糕買9送9計算折扣下來，只要用銅板價58元就能爽吃，冰控絕對是買到省到。

▲超商哈根達斯雪糕、迷你杯優惠又來了。（圖／全家提供）