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超商獨賣4款限量聯名冰！檸檬紅茶冰棒＋粉條超邪惡　第2件10元開吃

▲▼萊爾富最新聯名冰品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富獨家最新4款聯名冰品，即日起還可享2件8折、3件75折優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

天氣這麼熱一定要吃冰！就有超商獨家推出4款限量聯名冰品，其中吃得到超清爽檸檬紅茶脆冰棒，裡面還加了Q彈粉條，口感超級療癒，另外還有芝士芒果奶蓋雪糕，酸甜芒果醬搭配濃郁芝士奶蓋，就算怕胖也要搶吃，即日起購買還可享2件8折、3件75折優惠，憑代收券享第2件10元。

萊爾富推出4款獨家販售的聯名冰品，首先為夏天吃最清爽的「黑丸檸檬紅茶QQ脆冰棒」，使用指定白桃風味紅茶製成冰淇淋，外層是檸檬水冰皮，裡頭還加了Q彈粉條，口感十分豐富；喜愛濃郁風味的你則不能錯過「黑丸仙草厚牛乳雪糕」，黑丸仙草汁加了煉乳醬製成仙草奶茶冰淇淋，還吃得到黑糖寒天，以上2款各限量15萬支。

▲▼萊爾富最新聯名冰品。（圖／萊爾富提供）

▲不管是想來點清爽口味的冰棒，還是濃郁系列，萊爾富通通都有。

萊爾富也和知名手搖飲初韻合作打造「芝士芒果Q奶蓋雪糕」，酸酸甜甜的芒果醬，搭配嚴選芝士奶蓋，香氣濃郁又邪惡，另一款則為「芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，以濃郁葡萄汁融入香濃的芝士奶蓋，再加上Q談的蒟蒻，口感香甜滑順又爽口，以上2款各限量10萬支。

即日起至9/7前，至全台萊爾富門市購買指定聯名冰品，可享第2件8折、3件75折，憑代收券享第2件10元優惠。

7-11則是連線韓國獨家引進最新「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元，香濃綿密的冰淇淋撒上芝麻粒，還加了QQ又扎實的韓國年糕，搭配脆脆的甜筒讓口感變得更有層次。即日起至8/24可參與國際精冰品牌月活動，熊津品牌冰品任選買2送1，換算下來每支只要40元有找。

▲▼7-11韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋。（圖／7-11提供）

▲冰淇淋撒上芝麻粒，搭配脆脆的甜筒更有口感。（圖／7-11提供）

另外，7-11即日起至8/24也有「哈根達斯迷你杯、雪糕寵愛價」活動，任選哈根達斯全系列迷你杯、雪糕可享買2送1、買9送9優惠，每購買3件再送指定品脫100元折價券，以哈根達斯雪糕單支售價115元來算，搭配買9送9優惠，換算下來每支只要60元有找，還能得到指定品脫600元折價券以及20點OPEN POINT點數，吃越多省越多。

▲▼哈根達斯迷你杯、雪糕。（圖／7-11提供）

▲哈根達斯雪糕售價115元，現在搭配買9送9每支只要60元有找。

►油頭、稀疏有救了！

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