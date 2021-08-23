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只有3天！超商獨賣「2款奶蓋手搖飲」1元開喝　憑截角再享買1送1

▲▼萊爾富最新手搖飲聯名商品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富最新2款手搖飲聯名商品，限時3天「第2件1元」開喝。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／台北報導

手搖控開喝了！就有超商與2間知名手搖飲聯名推出最新「芝士奶蓋四季烏龍」和「私藏奶蓋奶茶」，還加碼限時3天聯名飲料新品「第2件1元」活動，另外，只要憑飲料外盒截角，至手搖飲門市消費還可享指定飲品買1送1優惠。

萊爾富攜手主打鮮果系列的手搖飲「TrueWin初韻」，推出獨家聯名飲料新品「芝士奶蓋四季烏龍」，以四季烏龍為茶底，搭配微微鹹甜口感的芝士奶香，喝起來非常有層次，另外，萊爾富也和「樂法Le Phare」一起打造最新「私藏奶蓋奶茶」，樂法私藏紅茶加上濃郁奶香起司，每一口都甜蜜，以上2款全台各限量5萬瓶。

▲▼萊爾富最新手搖飲聯名商品。（圖／萊爾富提供、翻攝TrueWin初韻臉書專頁）

▲憑飲料外盒截角至初韻門市購買指定飲品可享買1送1。（圖／翻攝TrueWin初韻臉書專頁

萊爾富也於8/24～26期間祭出指定聯名飲料新品「第2件1元」優惠活動，數量有限售完為止，另外，即日起至9/7前，至全台萊爾富門市購買指定聯名飲料新品，可享單件嚐鮮價32元、2件55元。不只這樣，TrueWin初韻還加碼，只要憑芝士奶蓋四季烏龍外盒截角，至門市消費即享芝士奶蓋四季烏龍、芝士奶蓋茉莉綠、芝士奶蓋好韻紅同品項買1送1。

7-11則是連線韓國獨家引進最新「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元，香濃綿密的冰淇淋撒上芝麻粒，還加了QQ又扎實的韓國年糕，搭配脆脆的甜筒讓口感變得更有層次。即日起至8/24可參與國際精冰品牌月活動，熊津品牌冰品任選買2送1，換算下來每支只要40元有找。

▲▼7-11韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋。（圖／7-11提供）

▲冰淇淋撒上芝麻粒，搭配脆脆的甜筒更有口感。（圖／7-11提供）

另外，7-11即日起至8/24也有「哈根達斯迷你杯、雪糕寵愛價」活動，任選哈根達斯全系列迷你杯、雪糕可享買2送1、買9送9優惠，每購買3件再送指定品脫100元折價券，以哈根達斯雪糕單支售價115元來算，搭配買9送9優惠，換算下來每支只要60元有找，還能得到指定品脫600元折價券以及20點OPEN POINT點數，吃越多省越多。

▲▼哈根達斯迷你杯、雪糕。（圖／7-11提供）

▲哈根達斯雪糕售價115元，現在搭配買9送9每支只要60元有找。

►油頭、稀疏有救了！

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