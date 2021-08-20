超商最新「日日蜜柑霜淇淋」！限時30元有找開吃　酸甜不膩太邪惡

▲全家即日起開賣最新「日日蜜柑霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

霜淇淋粉絲們久等了！全家開賣最新「日日蜜柑霜淇淋」，療癒的橘黃色讓人看了食指大動，吃起來的味道酸甜又不膩口，超級消暑，還可以搭配限時3天優惠，買2支日日蜜柑霜淇淋只要59元。7-11則是獨家引進芝麻年糕冰淇淋，咬下能吃到Q彈的韓國年糕，口感根本太邪惡，且即日起至8/24，還可享任選買2送1優惠。

全家即日起推出最新「日日蜜柑霜淇淋」，選用日本蜜柑最大產地和歌山縣所產的溫州蜜柑，其果實特色甜度高，糖酸比例適中，橘黃色冰體適合艷陽高照夏日拍照打卡，味道酸甜不膩口，絕對是夢幻消暑逸品。

▲日日蜜柑霜淇淋吃起來酸甜不膩口，炎熱的夏日裡吃一支超滿足。



日日蜜柑霜淇淋售價39元，即日起至8/22可享全家APP隨買跨店取「2支59元」優惠價，兌換期限至9/30，霜淇淋粉絲們趕快把握機會吃一波了。

7-11則是連線韓國獨家引進今年3月才剛上市的「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元，香濃綿密的冰淇淋撒上芝麻粒，還加了QQ又扎實的韓國年糕，搭配脆脆的甜筒讓口感變得更有層次。即日起至8/24可參與國際精冰品牌月活動，熊津品牌冰品任選買2送1，換算下來每支只要40元有找。

▲冰淇淋撒上芝麻粒，搭配脆脆的甜筒更有口感。（圖／7-11提供，下同）





▲咬下能吃到Q彈的年糕。

