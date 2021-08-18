機車失竊2小時找回！　失主讚警：效率直逼小戴KO對手

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一部機車在左營失竊，警方啟動「車辨系統」發現這部機車就在苓雅區幾個路口出現，感覺就像是在繞行，5名員警立刻衝到現場，由派出所內部同仁持續鎖定位置，透過LINE通訊發出訊息，5名員警當場在街頭攔獲，裡應外合2個小時內破案。

▲高雄市一名男子偷竊機車，2小時後被逮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

17日上午9點多，左營文自路派出所接獲民眾報案，表示自己停在家門口的機車竟然不見了！員警調閱監視器之後，確認是一名男子騎走，而且透過科技「車辨系統」發現這名男子當下都在苓雅區幾個路口繞行，不排除是犯案前的勘查，就怕有人受害，所以文自派出所立刻出動5名員警前往。

▲高雄市一名男子偷竊機車，2小時後被逮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

派出所內的同事也沒閒著，繼續透過車辨系統以及路口監視器「即時」掌握竊賊動向，透過LINE直接發送即時影像，犯案2個小時之後，就在苓雅區三多路找到這名曾姓竊賊，他向警方表示是因為看到被害人的車鑰匙沒有拔，一時興起才騎走亂逛大街。

裏應外合2個小時找回失竊的機車，讓被害人邱姓男子接到通知電話時，第一時間還以為警察騙人，來到派出所才發現是真的！直呼效率堪比羽球天后戴資穎ko對手的時間！對於這起破案，分局長陳世煌也相當讚許文自派出所同仁們的「團隊合作」精神。