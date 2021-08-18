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最新「荷包蛋美式、拿鐵」超Q！糖霜慢慢融化太療癒　超商限定開喝

▲▼7-11最新咖啡飲品「荷包蛋美式、拿鐵」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新「荷包蛋美式、拿鐵」，漂浮在咖啡上的荷包蛋糖霜餅乾超可愛。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

喝咖啡加顆「蛋」更療癒！就有超商推出全新「荷包蛋美式／拿鐵咖啡」，咖啡裡放進一片荷包蛋造型糖霜餅乾，喝的同時提神又療癒，且糖霜餅乾還會慢慢融化，到時候還可以喝到不同風味的咖啡口感；另外，該超商也祭出限時3天5大咖啡飲品優惠，趕快把握時間幫荷包省一下了。

7-11打造全新創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式／拿鐵咖啡」，將於8/25起於超過6200多家門市販售，香濃的美式、拿鐵放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾，看著漂浮的荷包蛋糖霜餅乾超級療癒，且糖霜還會慢慢融進咖啡中，喝起來微苦微甜，如果單吃糖霜餅乾更是甜蜜滿分。

▲▼7-11最新咖啡飲品「荷包蛋美式、拿鐵」。（圖／記者周姈姈攝）

▲荷包蛋美式、拿鐵將在8/25於全台超過6200家門市販售。

另外，7-11的OPEN POINT行動隨時取自8/20～22推出CITY系列指定飲品166元或366元優惠價，CITY PRIMA精品咖啡任選3杯只要166元，CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶4杯、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾3杯同品項組合各166元，還有CITY CAFE西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡任選6杯366元（各品項限量、限購組數等請見OPEN POINT APP說明）。

7-11自8/19～21止，全店指定消費滿200元使用3大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包），結帳可直接享88折優惠。

▲Let’s Café也順勢推出全新夏季限量「金針花」杯款。（圖／全家提供）

全家Let’s Café推出全新夏季限量杯款，8月適逢金針花盛開季節，杯體以藍天及金針花盛開作為意象，設計2款充滿夏日風情的咖啡品牌杯，即日起至9/7，Let’s Café咖啡全品項「第2杯7折」，8/24前購買Let’s Café單品咖啡還贈送可可鈕扣1包。

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