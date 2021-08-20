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限時3天！23元爽喝超商美式　加碼哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲全家咖啡最新限量感謝杯款，還有美式、拿鐵組合優惠，最便宜只要23元開喝 。（圖／全家提供）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控注意了！全家推出限時3天咖啡優惠，其中美式咖啡組合超划算，平均每杯只要花23元就能爽喝一波，另外還有哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1活動；7-11也推出5大咖啡飲品優惠，分為166元和366組合優惠價，夏日必喝的西西里檸檬氣泡咖啡6杯下殺366元，省荷包就要趁現在。

為了感謝台灣運動好手，全家Let’s Café 設計限量感謝杯款，杯身以選手們在競賽場上的英姿為意象，購買Let’s Café經典系列中杯就有機會獲得，即日起至8/22同步於隨買跨店取推出經典美式（中杯）23杯、經典拿鐵（中杯）17杯520元優惠。

另外，全家還有冰品優惠，即日起至8/24限時推出「哈根達斯雪糕、迷你杯」優惠，2系列冰品口味任選通通「買2送1、買9送9」，以雪糕買9送9計算折扣下來，只要用銅板價58元就能爽吃，冰控絕對是買到省到。

▲超商哈根達斯雪糕、迷你杯優惠又來了。（圖／全家提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至8/22也推出CITY系列指定飲品166元或366元優惠價，CITY PRIMA精品咖啡任選3杯只要166元，CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶4杯、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾3杯同品項組合各166元，還有CITY CAFE西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡任選6杯366元（各品項限量、限購組數等請見OPEN POINT APP說明）。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 5大咖啡飲品優惠限時3天，現在爽喝西西里風檸檬氣泡咖啡只要花61元。（圖／7-11提供）

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