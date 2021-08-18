「12種蔬果農藥殘留」排行榜出爐！網：第1名不意外

▲你知道哪些蔬果農藥殘留最多嗎？（示意圖／pakutaso）



生活中心／綜合報導

你知道哪些蔬果農藥殘留最多嗎？知名營養師高敏敏在臉書粉專分享，「美國非營利環保工作組織」每年會對常見蔬果進行農藥的檢驗，並公佈「Dirty 12」也就是12款含農藥殘留最多的12種蔬果排行，不過高敏敏強調，「多吃水果蔬菜對健康的好處超過所帶農藥帶來的風險，民眾不需要恐慌」，只要正確清洗乾淨，就可以安心享用。

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▲「12種蔬果農藥殘留」排行榜。（圖／營養師高敏敏提供）



從排行榜可以看到，農藥殘留第1名是大家最愛的「草莓」，不過「草莓」是農藥含量非常高的水果，因此網友紛紛直呼「不意外」，讓網友比較意外的是第3名的「羽衣甘藍」，因為「羽衣甘藍」被譽為是「超級蔬菜」，含有豐富營養，近幾年相當受歡迎，第4名到第12名分別為桃駁李、蘋果、葡萄、櫻桃、桃、梨、甜椒／辣椒、芹菜和番茄。

高敏敏也提供正確清洗蔬菜的步驟，第一步：先用肥皂將雙手洗乾淨；第二步：準備一個盆，上面用流動自來水清洗，大約兩次；第三步：切掉葉子或莖上受損、腐爛部份；第四步：洗乾淨後，用紙巾或乾淨的毛巾擦多餘水分就可以烹調。另外，「草莓」清洗時更要慎重，因為外皮充滿細孔，導致農藥更容易附著，而甘藍、青花菜這這類多層次的蔬菜，更要將褶皺打開清洗。