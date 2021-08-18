「狙殺賓拉登」前海豹隊員痛斥拜登：撤軍是美國史上最大損失！

▲美國海豹突擊隊前隊員奧尼爾（Robert O`Neill）曾參與2011年狙殺賓拉登（Bin Laden）的反恐行動。（圖／翻攝Twitter@mchooyah）

記者吳美依／綜合報導

美國海豹突擊隊前隊員奧尼爾（Robert O'Neill）曾參與2011年狙殺賓拉登（Bin Laden）的反恐行動，他16日在推特上談到阿富汗撤軍事件時，砲轟總統拜登是一場「災難」，「這是美國歷史上最慘重的損失」，而美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）更應該為此辭職下台。

奧尼爾在推特上標註拜登官方帳號，痛批總統對阿富汗事務處理不力，「我們最受歡迎的總統消失了。如果不服氣，就來證明我錯了」。他也標註麥利官方帳號，「阿富汗人從我們的撤離班機掉下來摔死了。參謀長聯席會議主席辭職了嗎？」，稍後又補上一條推文，「我去檢查了一下，還沒有喔！」

▲美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

此前，另一名海豹突擊隊退役隊員范．奧爾登（Derrick Van Orden）也呼籲政府高層為阿富汗事務辭職下台。他目前正在競選威斯康辛州國會議員，16日在《福斯新聞》節目上批評麥利、國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）都應該辭職，「這些人的主要職責是給予美國總統外交及軍事建議，但卻悲慘地失敗了。美國的國安結構顯然已經支離破碎。」

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