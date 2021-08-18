　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今日阿富汗明日台灣？　徐巧芯：跟今日香港明日台灣一樣莫名其妙

▲▼武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

美國撤軍後，塔利班（Taliban）迅速攻占阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，國民黨藉此表達「今日阿富汗，明日台灣」，對此，台北市議員徐巧芯18日表示，這就像當初喊「今日香港，明日台灣」一樣莫名其妙，台灣跟阿富汗從各方面來觀察都差很多，「不過美國都是同一個美國，可以自己跟自己比。」

徐巧芯在臉書發文指出，最近很多人在討論美軍撤出阿富汗，她同意台灣跟阿富汗不能類比，畢竟從各方面來觀察都差很多，就像當初有人在喊「今日香港，明日台灣」一樣莫名其妙，兩邊的歷史、政治情況、主權完全不同，果然直到今日台灣仍不是香港，「不過美國可以自己跟自己比，美國都是同一個美國。」

美國總統拜登17日喊話，「阿富汗自己的仗自己打，美國可以提供訓練、武器、經費給阿富汗。」、「你們還要我送多少個美國兒女到阿富汗，去替阿富汗人打內戰？就連阿富汗的部隊都不打算打了」對此，徐巧芯表示，拜登說的很有道理。不過只對美國有道理，並不對阿富汗的人民有道理，「可是拜登是阿富汗的總統嗎？並不是，所以從頭到尾他只需對美國有道理便足矣。」

徐巧芯指出，自己從不反美，即便美軍自阿富汗撤軍的震撼畫面流出後也是如此，因為台灣沒有「反」任何國際盟友、尤其是美國的空間，但同時台灣也沒有單押國際盟友的必要，因為國際上只有盟友，沒有朋友。不應該保持著不切實際的期待，例如兩岸若開戰，上戰場保家衛國的絕對是我們，也可以預測美國的行為仍然一致「台灣自己的仗自己打」。

徐巧芯表示，總統蔡英文2019年就說了，中共若犯台，台灣「可承受第一波攻擊」，後面她再提到接下來的事，也是「盼望」全世界站出來而已，畢竟我們無權要求別人到前線負擔砲火，只是很多人不斷的唱著「美國一定會幫」的高調，把所有認為兩岸風險應該克制的人、認為追求和平與中華民國主權能夠共存的人，都打成中共同路人。

對於國內軍力，徐巧芯指出，抗中保台不能只靠決心、掃帚、筆桿還有鍵盤跟嘴巴，政府應該恢復徵兵一年，且女性也必須參與訓練，因為我們只能自立自強，而且其實美國人也認為兩岸風險正在提高，如果真要親美怎能只是花錢買武器，美國認為台灣應該要有的軍隊制度卻遲遲不敢改，「為了台灣如果有一天遭遇戰爭，全民都有作戰的決心，能夠打到街頭巷戰，最後一兵一卒為止，我們全民都要訓練。」

徐巧芯表示，自己反共、不反美，但美國和中共都是為了自身利益，只有中華民國的同胞才是真正的自己人。因此不會對任何國家抱持不切實際的幻想，「我們這個世界，不是漫威不是迪士尼，戰爭時流的血是真的，人民的哭喊也是真的。就像阿富汗人民的痛苦都是真的，我們透過畫面都難受的看到了。」

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　公司回應了
24秒驚悚影像曝！男詭異掛遊樂園纜車外　15公尺摔下慘死
紅不到1年！　「網美最愛咖啡廳」全台分店收光光
不怕台股連9跌！　他曝1檔「越跌越要買」
快訊／台中爆砍人案！　男「全身刀傷」倒臥血泊
180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」　上班妹崩潰曝薪資
小甜甜布蘭妮「裸照連發」！　狂裸拍原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團肯定馬英九「台阿不能類比」　要求江啟臣、朱立倫也表態

東奧選手返台英雄遊行　陳其邁爭取主辦：榮耀之路起點在高雄

「國民黨只想操作棄台論」　民進黨：嘴巴親美行動卻反美

中國大陸突斷立陶宛鐵路貨運　民進黨團：台灣永遠跟你在一起

國民黨4年換3任黨主席　江啟臣、朱立倫當選都破紀錄

東南亞疫情衝擊台商產業鏈　邱臣遠：請蔡英文做台商最強後盾

羅智強力挺趙少康　沒有國民黨「台灣早被共產黨統治」　

白宮重申對台承諾「台灣與阿富汗不同」　外交部由衷感謝

挾高民調直攻2024選總統？　陳其邁給答案：現在只想「這件事」

民進黨今成立「全代會工作小組」　2022地方選戰開始暖身

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

民進黨團肯定馬英九「台阿不能類比」　要求江啟臣、朱立倫也表態

東奧選手返台英雄遊行　陳其邁爭取主辦：榮耀之路起點在高雄

「國民黨只想操作棄台論」　民進黨：嘴巴親美行動卻反美

中國大陸突斷立陶宛鐵路貨運　民進黨團：台灣永遠跟你在一起

國民黨4年換3任黨主席　江啟臣、朱立倫當選都破紀錄

東南亞疫情衝擊台商產業鏈　邱臣遠：請蔡英文做台商最強後盾

羅智強力挺趙少康　沒有國民黨「台灣早被共產黨統治」　

白宮重申對台承諾「台灣與阿富汗不同」　外交部由衷感謝

挾高民調直攻2024選總統？　陳其邁給答案：現在只想「這件事」

民進黨今成立「全代會工作小組」　2022地方選戰開始暖身

Zoom 有新專注模式！多人會議宛如一對一　5.7.3以上版本適用

民進黨團肯定馬英九「台阿不能類比」　要求江啟臣、朱立倫也表態

開學必備防疫小物！繪本口罩、蜘蛛人手環熱銷　環保餐具需求增7成

郭靜文／報復分手！曝他人個資要揹刑責也要賠錢

福建平潭將建「海上對台機場」　採「填海造陸工程」斥資560億元

向音樂教父致敬！　黃韻玲登金曲獎引領音樂人跨世代共演

拒絕登革熱！　屏東縣完成61村里淹水處消毒殺菌工作

莉莉柯林斯新身份超狂！宣布加入卡地亞家庭氣場炸裂　粉絲嗨翻

副總統大反攻！阿富汗政府軍「奪回1省」　雙方在峽谷爆發激戰

和約會對象喝咖啡！女突然收到神秘紙條傻眼　「他很危險快逃啊」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌回應了

「陳時中讓聯亞洗三溫暖」　鄭麗文：凸顯一件事

美國投資阿富汗20年…陳文茜曝失敗內幕

共機運8直接穿越台灣公告「靶區」　嚴重挑釁我軍演習

王浩宇怒嗆「高雄三民區選議員」

一雙鞋穿十多年！王波濤捐北市6千萬　柯文哲感謝

有確診足跡！北市要求「饗饗」暫停11天內用、僅能外帶　匡列81人採檢

民怨五倍券　苗博雅四句話總結

台恐成棄子　邱毅酸爆這兩人

台灣非阿富汗　趙怡翔揭中共致命弱點

統神痛批陳時中卡疫苗　高房價、高物價、出生率低如狗

新北「花蓮旅遊團」在北市足跡曝光

外交部被爆力推高端　知情人曝要查洩密

苗栗縣議會通過：高端要有國際認證才給縣民打

更多熱門

相關新聞

備戰2022！民進黨今成立「全代會工作小組」

備戰2022！民進黨今成立「全代會工作小組」

民進黨18日下午中常會將成立「2021年全代會工作小組」，除了籌備全代會外，也負責盤點需要討論的議題，包括處理「「2022縣市長選舉提名特別條例」，意味綠營開始暖身2022年選戰。

林為洲稱外來無法代替本土　民進黨團回應了

林為洲稱外來無法代替本土　民進黨團回應了

台灣不是下一個阿富汗　美學者：重要1千倍

台灣不是下一個阿富汗　美學者：重要1千倍

民進黨團批國民黨主席選舉影響台灣外交

民進黨團批國民黨主席選舉影響台灣外交

阿富汗淪落至此！卡神楊蕙如1句話「道破真相」

阿富汗淪落至此！卡神楊蕙如1句話「道破真相」

關鍵字：

徐巧芯阿富汗民進黨美國國民黨徵兵制

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

周揚青交往10天爽撈5000萬！

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面