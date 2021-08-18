今日阿富汗明日台灣？　徐巧芯：跟今日香港明日台灣一樣莫名其妙

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國撤軍後，塔利班（Taliban）迅速攻占阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，國民黨藉此表達「今日阿富汗，明日台灣」，對此，台北市議員徐巧芯18日表示，這就像當初喊「今日香港，明日台灣」一樣莫名其妙，台灣跟阿富汗從各方面來觀察都差很多，「不過美國都是同一個美國，可以自己跟自己比。」

徐巧芯在臉書發文指出，最近很多人在討論美軍撤出阿富汗，她同意台灣跟阿富汗不能類比，畢竟從各方面來觀察都差很多，就像當初有人在喊「今日香港，明日台灣」一樣莫名其妙，兩邊的歷史、政治情況、主權完全不同，果然直到今日台灣仍不是香港，「不過美國可以自己跟自己比，美國都是同一個美國。」

美國總統拜登17日喊話，「阿富汗自己的仗自己打，美國可以提供訓練、武器、經費給阿富汗。」、「你們還要我送多少個美國兒女到阿富汗，去替阿富汗人打內戰？就連阿富汗的部隊都不打算打了」對此，徐巧芯表示，拜登說的很有道理。不過只對美國有道理，並不對阿富汗的人民有道理，「可是拜登是阿富汗的總統嗎？並不是，所以從頭到尾他只需對美國有道理便足矣。」

徐巧芯指出，自己從不反美，即便美軍自阿富汗撤軍的震撼畫面流出後也是如此，因為台灣沒有「反」任何國際盟友、尤其是美國的空間，但同時台灣也沒有單押國際盟友的必要，因為國際上只有盟友，沒有朋友。不應該保持著不切實際的期待，例如兩岸若開戰，上戰場保家衛國的絕對是我們，也可以預測美國的行為仍然一致「台灣自己的仗自己打」。

徐巧芯表示，總統蔡英文2019年就說了，中共若犯台，台灣「可承受第一波攻擊」，後面她再提到接下來的事，也是「盼望」全世界站出來而已，畢竟我們無權要求別人到前線負擔砲火，只是很多人不斷的唱著「美國一定會幫」的高調，把所有認為兩岸風險應該克制的人、認為追求和平與中華民國主權能夠共存的人，都打成中共同路人。

對於國內軍力，徐巧芯指出，抗中保台不能只靠決心、掃帚、筆桿還有鍵盤跟嘴巴，政府應該恢復徵兵一年，且女性也必須參與訓練，因為我們只能自立自強，而且其實美國人也認為兩岸風險正在提高，如果真要親美怎能只是花錢買武器，美國認為台灣應該要有的軍隊制度卻遲遲不敢改，「為了台灣如果有一天遭遇戰爭，全民都有作戰的決心，能夠打到街頭巷戰，最後一兵一卒為止，我們全民都要訓練。」

徐巧芯表示，自己反共、不反美，但美國和中共都是為了自身利益，只有中華民國的同胞才是真正的自己人。因此不會對任何國家抱持不切實際的幻想，「我們這個世界，不是漫威不是迪士尼，戰爭時流的血是真的，人民的哭喊也是真的。就像阿富汗人民的痛苦都是真的，我們透過畫面都難受的看到了。」