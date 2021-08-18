調查：9成學生想要「延後上課時間」　教育部明開首場公聽會

▲青民協調查，9成學生認為上課時間「有必要延後」。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

中小學上課「時間太長」多年來時常被討論，甚至會跟國外做比較，「公共政策網路參與平台」有一提案為「國高中上課時間改為9：30到5：00」，多達10296人附議，教育部明天（19日）將召開首場線上公聽會，在這之前，台灣青年民主協會公布調查，有9成的人認為「有必要」延後上學時間。

教育部舉辦的線上公聽會會在8月19日、24日舉行，每場次邀100位民眾進行參加，已經有很多家長和相關團體登記參加。對於這項提案，台灣青年民主協會上週串聯民間團體、學生團體發起線上調查，針對是否支持「延後上學時間」及「高中早自習法規落實情形」兩個面向進行意見蒐集。

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青民協說明，3天內，共有 4024 人參與調查，其中高中生佔 63.7%，國中小學生佔 26.1%，大學以上學生佔 5.6% 、學生家長佔 3.3%，所有調查參與者中有 87.8% 認為目前上學時間過早，有延後上學的必要，而針對三種延後方案包含「延後到 9：30」、「延後到 8：30 到 9：30 間」、「全面開放早自習自由參與」三項支持度接近。

其實2016 年，就曾有民眾在公共政策網路參與平台提案，「目前台灣高中生普遍睡眠不足，高中生上學時間應延遲」，也順利通過附議門檻。教育部曾召開超過1-次會議，訂定「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」。其中規定每週的兩節早自習時間，應開放由學生自由選擇參與，也就是說學生有2天可以8點到校。此外，早自習缺席也不得記警告、開愛校。

▲教育部將召開線上公聽會討論延後上學。（圖／記者崔至雲攝）



不過，青民協在這次調查中，共計有 45.8% 的學校未開放至少2天8點到校，其中教育部主管的公私立高中則是有 36% 仍未開放。此外，共計有 76% 的學校，對於早自習未到的學生仍會記警告或處以愛校（勞動）服務，這也不符合教育部現行法規要求。

對於是否有延後上學必要，青民協調查中共有 87.8% 認為目前上學時間有延後必要，進一步分析不同身分別，高中以下學生認為有延後必要的比例最高達 88%，其次為老師 86%、家長 85%，比例最低的為大學生，但也有 76% 認為有延後必要，顯見目前上學時間，對於各年齡層而言，皆認為太早。

青民協認為，本次連署人希望將上學時間延後至 9 點 30 分，但以目前課綱設計，以及教學現場的情形，老師要在目前的正課時間將課綱內容上完，都有相當程度困難，必須透過借課、第八節等違法的方式來趕進度，在課綱、考招制度未調整的前提下，要將上學時間延後到九點半，對於教學現場而言相對困難。

青民協建議教育部，要延後上課時間的第一步可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發，在 2016 年教育部新訂的早自習規範中，規定高中2天可以不用早自習、8點再到校，且早自習未到，也不能列入出缺席、不能記警告、罰愛校服務。